Matka Kamila z Częstochowy jest w ciąży? W areszcie może liczyć na specjalne traktowanie

Matka Kamila jest w ciąży?

Szokującą informację o ciąży Magdaleny B. przekazał brat Dawida B. w rozmowie z "Interwencją". - Sąsiadka mi mówiła, że Magda jest w ciąży - powiedział reporterce Piotr B.

Magdalena B. jest matką Kamilka z Częstochowy. Chłopiec został skatowany przez męża 35-latki, jednocześnie ojczyma 8-latka. Kamil był bity, został oblany wrzątkiem. Dawid B. kładł go również na rozgrzanym piecu. Dziecko trafiło do szpitala dopiero po pięciu dniach po interwencji biologicznego ojca. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach walczyli o życie Kamilka ponad miesiąc. Niestety, 8 maja chłopiec zmarł. Kamil został pochowany w sobotę, 13 maja na cmentarzu Kule w Częstochowie.

Dawid B. przebywa w areszcie. Zarzuca mu się na ten moment usiłowanie zabójstwa i znęcanie nad Kamilem, ale wszystko wskazuje na to, że po śmierci 8-latka będzie traktowany surowiej. W areszcie jest również Magdalena B., której zarzucono pomocnictwo w znęcaniu. Jeśli prawdą jest, że kobieta jest w siódmej ciąży (oprócz zmarłego Kamilka kobieta ma piątkę dzieci), to może liczyć na specjalne warunki za kratami.

Warunki przebywania ciężarnych kobiet w areszcie

Jak przekazało nam biuro prasowe Służby Więziennej, aresztowana kobieta przebywa w zakładzie karnym do którego trafiła do 7 miesiąca ciąży.- Później zgodnie z Instrukcją Nr 3/2017 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie postępowania z osadzonymi ciężarnymi, przenosi się na dwa miesiące przed przewidywanym terminem porodu do szpitalnego oddziału ginekologiczno-położniczego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, po uprzednim powiadomieniu organu dysponującego o konieczności takiego przeniesienia - czytamy w przesłanym komunikacie.

Warto dodać, że art. 259 § 1 Kodeksu postępowania karnego nie przewiduje możliwości odstąpienia od tymczasowego aresztowania w stosunku do kobiety w ciąży. Możliwe jest odroczenie wykonania kary w okresie ciąży i na trzy lata po urodzeniu dziecka.

W Polsce są dwa Domy Matki i Dziecka przy zakładach karnych bądź aresztach śledczych. Pierwszy to ZK Nr 1 w Grudziądzu, który jest wyposażony w oddział ginekologiczno-położniczy (ciężarne rodzą w szpitalach poza terenem zakładu karnego pod nadzorem Służby Więziennej), drugi zaś to ZK Krzywaniec.

Specjalistyczna opieka dla ciężarnych. Co z opieką nad dzieckiem?

Zgodnie z przepisami kobietom ciężarnym i karmiącym przebywających w jednostkach penitencjarnych jest zapewniona opieka specjalistyczna, włączając opiekę przed i poporodową, kursy edukacji rodzicielskiej oraz badania profilaktyczne i diagnostyczne.

- Matka pozbawiona wolności sprawuje stałą i bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w domu dla matki i dziecka przy zakładzie karnym, zwanym dalej „domem”. Umieszczenie dziecka w domu wymaga zgody ojca, o ile przysługuje mu władza rodzicielska. W przypadku braku takiej zgody lub niemożności jej uzyskania decyduje rozstrzygnięcie sąd opiekuńczy. W przypadku okresowej niemożności sprawowania przez matkę stałej i bezpośredniej opieki nad dzieckiem przebywa ono pod opieką pielęgniarki i wychowawcy - podaje biuro prasowe SW.

Przyjęcie wraz z matką dziecka do "domu" następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez matkę do dyrektora zakładu karnego, przy którym dom został zorganizowany. O złożeniu pisemnego wniosku przez matkę Dyrektor zakładu karnego zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy. Umieszczenie tymczasowo aresztowanej w domu wymaga również zgody organu, do którego dyspozycji ona pozostaje.

Warto dodać, że w takim domu znajdują się pomieszczenia, które odpowiadają wyposażeniem warunkom domowym: pokoje sypialne dla matek oraz dzieci, sale do zajęć pielęgnacyjnych oraz wychowawczych, pomieszczenia do przygotowywania posiłków, pomieszczenia do udzielania świadczeń zdrowotnych, pomieszczenia sanitarne oraz gospodarcze, pomieszczenie izby chorych, pokoje dla personelu.

W przypadku, gdy lekarz lub psycholog wydał na piśmie opinię, że względy wychowawcze lub zdrowotne przemawiają za oddzieleniem dziecka od matki albo przedłużeniem lub skróceniem okresu jego pobytu w domu, dyrektor zakładu karnego zawiadamia o tym sąd opiekuńczy, dołączając opinię. Jeżeli zachodzi konieczność opuszczenia przez dziecko domu przed zwolnieniem matki z zakładu karnego, zakład karny umożliwia matce podjęcie starań o oddanie dziecka pod opiekę rodzinie bądź o umieszczenie go w placówce opiekuńczo-wychowawczej położonej w pobliżu zakładu karnego, w którym przebywa matka.

Specjalne warunki dla ciężarnych i karmiących

Jak podaje na swojej stronie Służba Więzienna, skazana kobieta ciężarna lub karmiąca ma prawo do dłuższego spaceru oraz do dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki pieniężne, które pozostają do dyspozycji w depozycie. Wobec tej grupy skazanych zabrania się stosowania niektórych kar dyscyplinarnych, mianowicie pozbawienia możliwości otrzymywania paczek żywnościowych na okres do 3 miesięcy, pozbawienia bądź ograniczenia możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych albo wyrobów tytoniowych na okres do 3 miesięcy oraz umieszczenia w celi izolacyjnej na okres do 28 dni. Wyłączenie tych kar wynika z dwóch podstawowych zasad, czyli indywidualizacji i humanitaryzmu, ponieważ dzieci skazanych w ogóle nie powinny odpowiadać za nieodpowiednie czyny swoich matek.

