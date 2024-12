Sylwester z Dwójką na Stadionie Śląskim. Jak dojechać?

Sylwester z Dwójką zbliża się wielkimi krokami. Prawie 40 artystów zagra na podwójnej scenie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Gwiazdą wieczoru będzie Bryan Adams. Jeśli zastanawiacie się, jak dotrzeć do "kotła czarownic", podpowiadamy. Zarówno ZTM, jak i Koleje Śląskie przygotowały udogodnienia dla podróżnych. Jak zapowiedział podczas konferencji prasowej marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa, organizatorzy spodziewają się, że Stadion Śląski będzie wypełniony po brzegi.

- Jesteśmy gotowi na największą imprezę, a ten sylwester tą największą imprezą zapewne będzie - zapowiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. I zapowiedział, że Tramwaje Śląskie, będę rozwozić przybyłych po okolicznych miasta. Również Koleje Śląskie uruchamiają specjalne kursy.

- W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, Koleje Śląskie uruchomią pięć dodatkowych połączeń. Będą to połączenia z Katowic po godzinie 2 w nocy i te pociągi odjadą w kierunku Żywca, Wodzisławia Śląskiego, Tychów, Gliwic i Częstochowy – wyjaśnia Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.

Jeśli ktoś z was planował na teren imprezy dojechać samochodem - uprzedzamy - liczba parkingów jest ograniczona.

Do Parku Śląskiego będzie można wjechać zarówno przez główny wjazd od ulicy Chorzowskiej, jak i od ulicy Złotej. Ten parking szybko się zapełni, ponieważ na terenie parku jest 600 miejsc parkingowych. Musicie być gotowi na to, że część tych miejsc w tym czasie będzie wyłączona. Opłata za parking to 20 złotych. Nie próbujcie parkować na pobliskim osiedlu Tysiąclecia, znalezienie miejsca parkingowego tego dnia, będzie jak mission impossible - czyli bez szans. Również możliwość wjazdów na osiedle będzie zamknięta, jaka to ma miejsce w przypadku innych imprez i koncertów, które odbywają się na Stadionie Śląskim. Wyjazd z parkingów, które okalają Park Śląski i Stadion Śląski też będzie mocno utrudniony. Sam wyjazd z imprezy może zająć nawet kilka godzin. Nie polecamy.

Jeśli koniecznie chcecie dojechać samochodem, możecie wybrać parking przy Silesia City Center i przejść spacerem na Stadion Śląski lub dojechać tramwajem.

Darmowa komunikacja miejska na Sylwestra z Dwójką. Wybierz tramwaj

ZTM uruchamia dodatkowe połączenia oraz zmiany w ruchu autobusów, które umożliwią dogodne dojazdy i powroty z Sylwestra z Dwójką na Stadionie Śląskim w Chorzowie. I szczerze polecamy wam tę opcję, bo dojazd samochodem będzie karkołomnym przedsięwzięciem.

Od godziny 16:00 przejazdy komunikacją miejską będą bezpłatne. Z tego udogodnienia będzie można skorzystać od godziny 16:00, 31 grudnia 2024 r. do godziny 4:00, 1 stycznia 2025 r. Na stronie internetowej transportgzm.pl dostępny będzie kupon. Wystarczy go pobrać w formie cyfrowej.

Dodatkowo kursujące tramwaje ułatwią nocne przejazdy pomiędzy Stadionem Śląskim a Bytomiem, Rudą Śląską, Sosnowcem, Świętochłowicami, dzielnicą Batory i centrum w Chorzowie oraz centrum Katowic i centrami przesiadkowymi w Brynowie i Zawodziu.

Przed rozpoczęciem imprezy, czyli od ok. godz. 17:30 do ok. godz. 20:00 oraz po jej zakończeniu, czyli w godzinach 0:00 – 2:00 tramwaje każdej z linii 0, 6, 11, 15 i 19 będą kursować co kilka lub kilkanaście minut. Dzięki tak licznym połączeniom z nocnych dojazdów i powrotów komunikacją miejską będzie mogło skorzystać wiele osób.

– Nasi pasażerowie, podobnie jak w latach poprzednich, będą mogli skorzystać z naszej specjalnej, sylwestrowej oferty. Dzięki dodatkowym połączeniom będzie można zarówno dojechać na Stadion Śląski, jak i z niego wrócić – zapowiada dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska.

– Zachęcamy do pozostawienia aut i wybór tramwaju albo autobusu. Każdy, kto taką decyzję podejmie, nie będzie musiał martwić się o miejsce parkingowe oraz czy o północy może pozwolić sobie na wzniesienie toastu – dodaje Małgorzata Gutowska.

Dodatkowe autobusy na Stadion Śląski w Sylwestra

Dodatkowo, ZTM wprowadzi udogodnienia na liniach autobusowych. Na sześciu liniach metropolitalnych (M1, M2, M3, M4, M10 i M101), trzech regularnych (138, 190 i 674) oraz ośmiu nocnych (1N, 7N, 130N, 297N, 657N, 672N, 840N, 905N) realizowane będą dodatkowe kursy lub skierowane na te linie zostaną większe niż zwykle pojazdy. Z tej oferty będą mogli skorzystać m.in. imprezowicze z Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Mikołowa, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic Tarnowskich Gór, Tychów i Zabrza.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w Sylwestra są już dostępne na stronie internetowej ZTM i Transport GZM. Można je znaleźć w zakładce Komunikaty.

