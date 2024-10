Nie uwierzysz, ile zarabiają ratownicy medyczni w Katowicach. Padła konkretna kwota

Udzielają profesjonalnej pomocy w przypadku nagłego zdrowia lub życia ludzi. Każdego dnia ich praca wymaga podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz szybkich działań. To zawód niezwykle wymagający, związany z niezwykle dużym stresem. Niestety nierzadko ratownicy są narażeni na agresję nie tylko słowną z strony osób, którym udzielają pomocy.

Ratownicy medyczni z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, to profesjonaliści w każdym calu.

- Nie przyjeżdżamy leczyć pacjenta. Przyjeżdżamy go zabezpieczyć, przetransportować do szpitala albo zabezpieczyć go w domu, jeżeli nie potrzebuje pomocy szpitalnej - tłumaczył Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w "Radiu Piekary" i dodaje: Jesteśmy OIOMem na kółkach, a moi ludzie to świetni fachowcy.

Ile zarabiają ratownicy medyczni w WPR w Katowicach?

- Mogę się pochwalić, w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym Katowicach, ratownicy zarabiają chyba najlepiej w Polsce. Otrzymują od 8,5 tysiąca do 11 tysięcy złotych na rękę - mówi Pach.

Kiedy wzywać kartkę? Jakie objawy powinny niepokoić?

Dyspozytorzy zbierają dość szczegółowy wywiad, czasami kilkukrotnie pytają o objawy. Kiedy wezwać karetkę? Oto kilka poważnych objawów, które wymagają natychmiastowego wezwania pogotowia:

Kiedy czujemy duszność napadową

Ból w klatce piersiowej

Niedowład częściowy

Opadający kącik ust

Dysfunkcje, których wcześniej nie było

Bodziec bólowy brzucha

Zobacz wideo poniżej: Tak wygląda praca ratownika medycznego bez cenzury. Uwaga! Wideo zawiera bardzo mocne sceny!