Niż Larissa przyniósł załamanie pogody. Burze i ulewne deszcze to nie wszystko. IMGW ostrzega

Co z pogrzebem Jacka Jaworka? Prokuratura czeka na ruch rodziny, gmina się buntuje

Czesi przyjeżdżają do Polski po mięso. Masowo kupują jeszcze jeden produkt. Sprawdziliśmy ceny po obu stronach granicy

Budujemy dla was nową kolej

Niż Larissa i załamanie pogody w Polsce

Potwierdziły się prognozy meteorologów dla Polski. Niż Larissa miał namieszać w pogodzie i to robi. W piątek, na południu kraju występuje zagrożenie burzowe. Mieszkańcy centralnych i południowych regionów kraju powinni mieć ze sobą parasole. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że na południowym zachodzie opady mogą mieć natężenie umiarkowane, a to nie koniec.

- Na południu i południowym zachodzie prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm, tylko na południu Opolszczyzny, Małopolski i Górnego Śląska do 30 mm, a na zachodzie Dolnego Śląska, południu Ziemi Lubuskiej oraz Wielkopolski do 40 mm - prognozują synoptycy z IMGW. Eksperci od meteorologii zaktualizowali ostrzeżenia i tutaj sytuacja wygląda jeszcze poważniej.

Ostrzeżenia IMGW na piątek i sobotę [2-3.08.2024]

2 sierpnia IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowy alert obowiązuje w województwach: lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Do tego dochodzą żółte komunikaty dla Mazowsza, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska i kilku powiatów na Dolnym Śląsku.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad - czytamy w ostrzeżeniu dla Zielonej Góry.

Groźne zjawiska atmosferyczne będą z nami również w nocy z piątku na sobotę i podczas weekendu. Burzom mogą towarzyszyć podmuchy wiatru do 60 km/h. Warto regularnie sprawdzać ostrzeżenia IMGW i traktować je poważnie. Zalecamy zabezpieczenie cennych rzeczy i unikanie parkowania pod drzewami.

Obecnie burze obserwowane są na Dolnym Śląsku na wschód od Wałbrzycha. Burze wbudowane są w strefę opadów deszczu, która przemieszcza się przez region. Punktowo towarzyszą im intensywne opady deszczu, których chwilowe natężenie sięga 5-10 mm/10 minut. #IMGW pic.twitter.com/uUJ4TGlcsR— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 2, 2024