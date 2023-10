Papież przyjął rezygnację bp Grzegorza Kaszaka. To pokłosie licznych afer i orgii w parafii w Dąbrowie Górniczej

Grzegorz Kaszak został biskupem sosnowieckim 4 lutego 2009 r. W ostatnich latach na terenie diecezji administrowanej przez bpa Kaszaka doszło do bulwersujących zdarzeń z udziałem duchownych. Zaczęło się od szarpaniny w gejowskim klubie, w którą miał się wdać dr Mariusz T. w 2010 r. - pełnił on wówczas funkcję rektora seminarium sosnowieckiego. Następnie w marcu 2023 r. przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu znaleziono zwłoki 26-letniego diakona, który miał na ciele liczne obrażenia, wskazujące na zabójstwo. Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu wynika, że diakona zabił 40-letni ksiądz, który następnie sam popełnił samobójstwo, rzucając się pod koła pociągu. Jednak do największego skandalu doszło we wrześniu 2023 r. w mieszkaniu ks. Tomasza Z., należącym do parafii p.w. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Według ustaleń dziennikarzy "Gazety Wyborczej", duchowni zorganizowali tam orgię; kilku księży miało zaprosić do mieszkania mężczyznę, który zajmuje się świadczeniem usług seksualnych. W pewnym momencie jeden z gości miał stracić przytomność. W związku z tym jeden z uczestników zabawy wezwał pogotowie, ale ratowników nie chciano wpuścić do środka. Ostatecznie na miejsce wezwano policję, po interwencji której ratownicy mogli zająć się nieprzytomnym mężczyzną. W tej sprawie nadal toczy się śledztwo.

Dymisja biskupa diecezji sosnowieckiej. Terlikowski komentuje sprawę

Po decyzji o usunięciu Grzegorza Kaszaka z funkcji biskupa diecezji sosnowieckiej, głos zabrał znany katolicki publicysta i dziennikarz, Tomasz Terlikowski. Już wcześniej wyrażał on oburzenie tym, co wydarzyło się w parafii w Dąbrowie Górniczej i wskazywał, że jedyną drogą do uzdrowienia sytuacji jest rezygnacja biskupa Kaszaka. Jego odejścia zresztą domagali się także parafianie, którzy z takim apelem zwrócili się do papieża.

- Nacisk mediów i katolików świeckich ma sens. Biskup Grzegorz Kaszak zrezygnował z posługi biskupa sosnowieckiego. Papież rezygnację przyjął. To pierwsza od dawna dobra informacja z tej diecezji. Jest i druga. Administratorem diecezji został metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas. Oby podołał zadaniu oczyszczenia i uspokojenia sytuacji. Ta sytuacja po raz kolejny uświadamia, że bez mediów i bez zaangażowania świeckich niewiele daje się w Kościele zrobić. Zaangażowanie świeckich i dziennikarzy jest kluczowe - napisał w komentarzu do sprawy w mediach społecznościowych Tomasz Terlikowski.

