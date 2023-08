Przerażające

Pocieszał mnie, a my szukaliśmy na niego dowodów. Ojciec zamordowanej Oliwii ujawnia kulisy śledztwa

Przez 10 dni przeczesywano metr po metrze, by odnaleźć Aleksandrę i jej córkę Oliwię. Setki wolontariuszy przeszukiwało olbrzymi teren. Na działkach pojawił się także Krzysztof R.. To jego prokuratura oskarżyła o zabójstwo matki i córki. Podszedł do ojca 15-latki i powiedział, że wszystko "będzie dobrze".