Jarmark Bożonarodzeniowy w Katowicach zachwyca. Ceny szokują

W piątek 22 listopada, ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Katowicach i potrwa do 5 stycznia 2025 roku. Ponad 100 stoisk oferuje rękodzieło, świąteczne dekoracje, biżuterię oraz specjały kulinarne – od śląskiego tiramisu po bigos z dziczyzny. Wśród tegorocznych nowości znajdziemy bajkowe dekoracje 3D, sanie z reniferami oraz sferyczną fotobudkę 360°. To, co może zaskoczyć, to z pewnością ceny.

Jakie ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Katowicach?

Oferta gastronomiczna jest naprawdę szeroka. Od wędlin i serów wyeksponowanych tak, że cieknie ślinka, przez słodkości wszelkiego rodzaju, po świąteczne dekoracje i prezenty, które zadowolą największych malkontentów.

Za kiełbasę z grilla zapłacimy 38 zł,

krupniok kosztuje 20 zł (120 g),

smażonka 36 zł (250 g),

bigos z dziczyzny 28 zł (250 g),

pierogi smażone 24 zł (6 sztuk),

pajda ze smalcem 22 zł,

kwaśnica i żur są po 20 zł (350 ml),

bogracz mięsny jest w cenie 32 zł (350 ml),

za małe frytki damy 18 zł,

duża porcja frytek to koszt 22 zł.

Ceny zapiekanek wahają się od 22 do 28 zł. Churros to wydatek rzędu 22-40 zł, a za langosze trzeba zapłacić od 27-36 zł. To dużo więcej niż na przykład na jednym z największych festiwali muzycznych, który każdego roku odbywa się w Ostrawie. Tam za langosza zapłacicie 17 złotych. A jeśli chodzi o gofry, to ceny można powiedzieć prosto znad Bałtyku. morza. Za gofry bąbelkowe zapłacimy od15 do 30 złotych.

Oprócz tego mamy całkiem spory wybór słodkości, grzańców oraz swojskich wyrobów. Ceny prezentują się tak:

lizak 3 zł

żelki, cukierki, krówki - 9,90 zł/100 g

szynka jałowcowa - 99 zł/kg

szynka z dzika - 169 zł/kg

szynka z daniela - 159 zł/kg

korbacz biały - 12 zł/szt.

oscypek duży - 12 zł/szt.

bundz - 30 zł/szt.

mydło ręcznie robione - 40 zł

zestawy musujących kuli do kąpieli 8 sztuk - 60 zł

świeczka z wosku pszczelego - ok. 30-45 zł

banan w czekoladzie - 22 zł

śliwka w czekoladzie - 15 zł

gruszka w czekoladzie - 16 zł

jabłko w czekoladzie - 18 zł

likier pieczone jabłko - 16 zł/40 ml

likier wiśniowy - 16 zł/40 ml

grzaniec tradycyjny - 18 zł

grzaniec miodowy - 20 zł

herbatka zimowa - 12 zł

czekolada na gorąco - 12 zł

kawa - 12 zł

kubek świąteczny - 25 zł

W poniższej galerii znajdziecie ceny produktów, oferowanych na jarmarku

Godziny otwarcia Jarmarku Bożonarodzeniowego w Katowicach

Jarmark jest otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 20.00, a od piątku do niedzieli godzinę dłużej. Strefa gastronomiczna jest otwarta w godzinach 10-22, a wybrane punkty handlowe są czynne do 24.

Godziny otwarcia jarmarku dni świąteczne i noworoczne (od 24.12.2024 do 05.01.2025):