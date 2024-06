Sprzedawali auta, których nie było. Potężna akcja służb. Rozbito grupę oszustów

Co tam się wydarzyło?

Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i wyłudzenia mienia, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Sprawcy handlowali samochodami, których nigdy nie było. Po otrzymaniu zaliczki w wysokości 30 – 40 procent wartości pojazdu sprawcy deklarowali, że zamówione przez kupujących samochody dostarczą pod wskazany adres w terminie od 30 do 60 dni, jednakże do ich dostarczenia nigdy nie dochodziło. Pieniądze wpłacone oszustom były transferowane przelewami na inne rachunki, portfele kantorów internetowych i zamieniane na kryptowaluty. Na ten moment ustalono, że sprawcy dokonali oszustw na ponad milion złotych.

Do zatrzymań doszło w województwie lubuskim, małopolskim, mazowieckim oraz śląskim. Podejrzani usłyszeli od 10 do 47 zarzutów, co w sumie dało 293 zarzuty karne dotyczące oszustw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, a także wyłudzenia mienia.

Wobec ośmiu z zatrzymanych osób na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Co warte podkreślenia, jednym z zatrzymanych mężczyzn jest podejrzany o pomocnictwo w pobiciu wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego, do którego doszło w 2014 roku.

W trakcie czynności procesowych zabezpieczono gotówkę, telefony komórkowe, tablety, komputery oraz inne dowody, które są teraz poddawane dalszej, szczegółowej analizie przez śledczych.

W wyniku działań policjantów CBZC z Katowic i współpracy z Prokuraturą Okręgową w Gliwicach na jednej z platform internetowych oferującej wielowalutowe usługi finansowe, zablokowano środki na kwotę 750 tys. zł. a także zajęto mienie podejrzanych na sumę niemal 650 tys. zł.