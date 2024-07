Internauci grzmią: Jacek Jaworek, to największa porażka policji

Polska to kraj, który bez wątpienia starzeje się w zatrważającym tempie. Seniorzy stanowią spory odsetek społeczeństwa i liczby te stale rosną. Jaki może mieć to więc skutek dla kraju? Okazuje się, że niezbyt pozytywny.

Narastające starzenie się ludności może doprowadzić do obniżenia ilości osób pracujących, co źle wpłynie na budżet państwa. Dodatkowo emeryci wymagają zazwyczaj większej opieki zdrowotnej, co także może negatywnie wpływać na finanse w kraju. Więcej seniorów oznacza również większe obciążenie dla systemu emerytalnego.

Konsekwencji jest sporo, a ich rozwiązanie wymaga kompleksowych działań. Władze w Polsce starają się, by sytuacja w tym aspekcie uległa polepszeniu, lecz nie wszędzie widać tego efekt. Na Śląsku niektóre miejscowości są przepełnione emerytami od lat. O jakich dokładnie miastach mowa? Więcej szczegółów w galerii zdjęć poniżej.