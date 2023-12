Wiemy wszystko o księżach ze Śląska! Władze kościoła już tego nie ukrywają

Wszedł do mieszkania 86-latki i okradł ją z oszczędności życia. Rozpoznajesz go?!

Najnowsze dane udostępniono na internetowej stronie Konferencji Episkopatu Polski. Dotyczą one 2022 roku.

- To nie jest tak, że już się pozbieraliśmy po pandemii. Dotyczy to również innych instytucji. Polacy nie wrócili do kościołów w takiej liczbie, jak przed pandemią, aczkolwiek dostrzegalne jest pewne odbicie – zaznacza prof. Krzysztof Koseła, kierownik Katedry Metodologii i Teorii Socjologicznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeżeli chodzi o diecezję katowicką, działalność prowadziły 322 parafie, 309 parafii diecezjalnych i 13 parafii zakonnych. Pod względem liczby księży przypisanych do konkretnej instytucji kościelnej, diecezja katowicka jest na trzecim miejscu w Polsce - jest tu 1004 kapłanów. Natomiast 556 księży posługuje duszpastersko w parafiach na tutejszym terenie. W diecezji katowickiej jest 32 studentów seminarium duchownego oraz 20 diakonów.

Spada liczba chrztów, ale więcej osób idzie do I Komunii Św. i do bierzmowania

Jeśli chodzi o sakrament chrztu, w 2022 r. na terenie Śląska udzielono ich mniej niż w 2021 r. Dwa lata temu było to 17 470 chrztów, natomiast rok temu - już 16 960. Inaczej jest jednak z I Komunią Świętą - w 2021 r. do komunii poszło 9 000 dzieci, a w 2022 r. aż 13 000 młodych osób przyjęło ten sakrament. Ogromny wzrost odnotować można także w kwestii bierzmowania. Rok temu było ich aż 15 000, dwa lata temu jedynie 6 000.

Jak jest z zawieraniem małżeństw w diecezji katowickiej?

Dane dotyczące liczby zawieranych małżeństw w diecezji katowickiej nie napawają optymizmem - w 2021 r. 5 040 par postanowiło wejść w związek małżeński przed Bogiem, natomiast rok później było to już 4 545 zakochanych.

Ile osób chodzi do kościoła, a ile przyjmuje komunię świętą?

Statystyki ujawniają również aktywność wiernych w diecezji katowickiej, jeśli chodzi o uczęszczanie do kościoła czy przyjmowanie komunii świętej. Co niedzielę w murach świątyni pojawia się 26,8% wierzących, natomiast komunię przyjmuje jedynie 14,5% osób.

