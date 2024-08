Znaleźli nieprzytomnego nastolatka w łazience. Ratowników wezwała zaniepokojona babcia

Przełomowe zmiany na lotnisku w Pyrzowicach. Pasażerowie czekali na to od dawna

Zatrucie tlenkiem węgla. Nie żyje 16-letni chłopak

Do zdarzenia doszło w sobotę, 24 sierpnia. Po godzinie 22.00 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich otrzymała zgłoszenie do jednego z mieszkań przy ulicy Sokołów. Straż, która przyjechała na miejsce zastała Zespół Ratownictwa Medycznego, który prowadził reanimację 16-letniego chłopca.

- Na miejsce przybyły dwa zastępy straży pożarnej z siedmioma ratownikami. Chłopca wyciągnięto z wanny i przeniesiono do innego pomieszczenia. Nasze działania polegały na przemierzeniu mieszkania urządzeniem na obecność tlenku węgla. To urządzenie wykryło go tylko i wyłącznie w łazience, w której przebywał chłopiec. Resuscytacja nastolatka nie przyniosła skutków - mówi kpt. Robert Gubała, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

Ciało chłopca zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Służby apelują, aby w przypadku posiadania piecyka gazowego, montować czujniki tlenku węgla.

Strażacy PSP prowadzą kampanie, ogólnokrajowa: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz nasza wojewódzka stworzona przez Komendę Wojewódzką w Katowicach „Nie igraj z losem”, dotyczące na temat zagrożeń jakie niesie tlenek węgla – dodaje Robert Gubała.

Tlenek węgla. Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla?

Co warto wiedzieć o zatruciu tlenkiem węgla i jak zmniejszyć zagrożenie zatrucia czadem? Strażacy każdego roku przed okresem grzewczym apelują by pamiętać o tych ważnych elementach.

Tlenek węgla jest produktem niepełnego spalania. Jest lżejszy od powietrza i miesza się z nim z łatwością. Nie widać go i nie ma zapachu, niestety jest silnie trujący. Strażacy apelują o montowanie czujników tlenku węgla, które podnoszą głośny alarm, gdy tlenek węgla zaczyna się uwalniać.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych:

wentylacyjnych,

spalinowych,

dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

ich nieszczelności,

braku konserwacji, w tym czyszczenia,

wad konstrukcyjnych,

niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,

użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,

w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,

nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy: