Targi Książki w Krakowie 2025: Lipiński, Koper, Ron, Mirek i Opolska spotkają się z czytelnikami! Kalendarz spotkań.

Zbliżające się Targi Książki w Krakowie 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych jesieni. Wydawnictwo Harde zaprasza wszystkich miłośników literatury faktu, kryminałów, reportaży i powieści Young Adult na serię wyjątkowych spotkań autorskich i sesji podpisywania książek. Przez trzy dni – od 24 do 26 października – przy stoisku A39 w Hali DUNAJ będzie można spotkać najgorętsze nazwiska polskiej i zagranicznej sceny literackiej.

PIĄTEK (24 października): Początek z Krystyną Mirek

Pierwszy dzień targów otworzy Krystyna Mirek, uwielbiana autorka literatury obyczajowej i powieści o życiowych emocjach. Spotkanie odbędzie się w piątek, 24 października, w godzinach 17:00–18:00 przy stoisku A39 (Hala DUNAJ).To idealna okazja, by zdobyć autograf, porozmawiać z autorką i zapytać o inspiracje, które kryją się za jej bestsellerami.

SOBOTA (25 października): Dzień pełen emocji, kryminału i gwiazd

Sobota to prawdziwe literackie święto — pełne emocji, tajemnic i inspirujących historii.

Kamila Kolińska (@Zocharett) i Maja Kołodziejczyk – Siła młodości i emocji

Strefa Autora 3, Hala DUNAJ; godzina: 10:00–11:50

Dwie młode i niezwykle popularne autorki spotkają się z czytelnikami, by podpisywać swoje książki i opowiedzieć o tworzeniu światów pełnych emocji.

Kamila Kolińska („Genevieve nie mówiła wszystkiego”) – powieść dla młodzieży i młodych dorosłych o przyjaźni, samotności i poszukiwaniu siebie. Benjamin Lowell, dotąd „niewidzialny”, dzięki tajemniczej Genevieve odkrywa sens więzi i odwagi. To historia, która porusza i inspiruje.

Maja Kołodziejczyk („Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova”) – kontynuacja mrocznej sagi osadzonej w okupowanej Ruby. Autorka przenosi nas do świata wojny, oporu i moralnych wyborów. Powieść pełna napięcia i emocji, z pytaniem o to, czy w świecie zrujnowanym przez przemoc można ocalić człowieczeństwo.

Mercedes Ron – międzynarodowa gwiazda Young Adult

Mercedes Ron to jedna z najpopularniejszych autorek literatury Young Adult na świecie - fenomen Wattpada i gwiazda młodego pokolenia czytelników. Urodzona w 1993 roku w Buenos Aires, od lat mieszka w Hiszpanii. To właśnie tam stworzyła historię, która odmieniła życie tysięcy młodych czytelników – serię „Trylogia Winnych", znaną z ekranizacji na platformie Prime Video. Jej powieści łączą miłość, bunt, emocje i mrok, a sama autorka stała się głosem młodego pokolenia.

Scena, Hala DUNAJ (11:00–12:00);

Sesja autografów: Hala KARPATY, Wejście C, Strefa 10 (12:00–15:00)

Autorka światowych bestsellerów spotka się z polskimi fanami po raz pierwszy w Polsce. Będzie podpisywać m.in. powieści „Moja wina”, „Twoja wina”, „Nasza wina” oraz najnowszą premierę „Tell me softly”, które podbiły serca milionów czytelników na całym świecie. Jej książki to emocjonalne historie o namiętności, dojrzewaniu, granicach wolności i sile miłości, która nie zawsze jest łatwa. Nie bez powodu nazywana jest „hiszpańską Colleen Hoover” – każda jej powieść staje się międzynarodowym bestsellerem, a ekranizacje tylko potęgują popularność.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje voucher i limit 5 książek na osobę.

Karolina Morawiecka – Królowa polskiego cosy crime

Stoisko A39, Hala DUNAJ; godzina 14:00–15:00

Autorka znana z humorystycznych powieści kryminalnych zaprezentuje najnowszą książkę „Potrójny blef”. W tej stylowej zagadce trup pada w saloniku myśliwskim, a śledztwo prowadzi ekscentryczny duet detektywów. Historia z przymrużeniem oka, odrobiną historii i dużą dawką ironii – idealna dla miłośników klasycznego kryminału z humorem.

Karolina Opolska – Prawda, która kwestionuje świat

Stoisko A39, Hala DUNAJ; godzina 15:00–16:00

„Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata” to książka, która przewraca świat do góry nogami. Autorka odkrywa tajemnice piramid, pochodzenia człowieka i genezy wiary, nie stając po żadnej ze stron. To pozycja, która zadaje pytania, na które każdy musi odpowiedzieć sam.

Tomek Lipiński – legenda, która napisała historię

Sala Wiedeń Agodzina 17:00–18:00

Tomek Lipiński to żywa legenda polskiej muzyki. Współtwórca kultowych zespołów Tilt czy Brygada Kryzys, autor tekstów i kompozytor, który w czasach PRL-u dał młodym ludziom głos sprzeciwu i wolności. Jego piosenki, takie jak „Jeszcze będzie przepięknie”, „Runął już ostatni mur” czy „Nie wierzę politykom”, stały się hymnami pokolenia lat 80. Spotka się z czytelnikami przy okazji premiery autobiografii „Jeszcze będzie przepięknie”. W książce Lipiński opowiada o muzyce, wolności i buncie, który w czasach PRL-u dawał nadzieję młodym ludziom. To głos pokolenia, które odważyło się marzyć. To szczera, poruszająca i nieocenzurowana opowieść o buncie, wolności i tworzeniu muzyki w czasach, gdy za każde słowo można było zapłacić wysoką cenę. Lipiński wspomina początki punk rocka w Polsce, opowiada o przyjaźni z Robertem Brylewskim i o tym, jak rodziła się legenda niezależnej sceny. Książka jest nie tylko zapisem życia artysty, ale też świadectwem epoki, w której muzyka była formą walki o prawdę. To lektura obowiązkowa nie tylko dla fanów rocka, ale i dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć ducha tamtych czasów.

NIEDZIELA (26 października): Dzień reportażu i historii

Ostatni dzień Targów Książki w Krakowie upłynie pod znakiem mocnych emocji i refleksji.

Bartosz Wojsa – reporter, który nie boi się prawdy

Stoisko A39, Hala DUNAJ; godzina 12:00–13:00

Bartosz Wojsa to jeden z najgłośniejszych głosów młodego polskiego reportażu. Dziennikarz, publicysta „Dziennika Zachodniego” i współpracownik „Super Expressu”, nagrodzony tytułem Dziennikarza Roku 2018, znany jest z poruszających, społecznie ważnych tekstów. Autor wstrząsającego reportażu „Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy” opowiadającym o kulisach tragedii, która poruszyła całą Polskę i doprowadziła do zmian w prawie. Pokazuje, jak społeczne przyzwolenie, obojętność i zaniechania instytucji mogą doprowadzić do tragedii. To mocna, empatyczna książka, która daje głos ofiarom i stawia pytania o naszą odpowiedzialność jako społeczeństwa.

Sławomir Koper – mistrz historii, który potrafi bawić i uczyć jednocześnie

Stoisko A39, Hala DUNAJ; godzina: 13:00–14:00

Sławomir Koper to autor, którego nie trzeba przedstawiać. Jeden z najpoczytniejszych polskich pisarzy historycznych, znany z takich bestsellerów jak „Celebryci, skandale i miłości w II RP”, „Okupacyjne piekiełko” czy „Życie prywatne elit II RP”. W swoich książkach Koper łączy faktografię, anegdotę i pasję opowiadania, pokazując, że historia nie musi być nudna. Jego styl jest lekki, pełen humoru i emocji, dzięki czemu jego publikacje trafiają zarówno do historyków, jak i do szerokiego grona czytelników.

Hanna Dobrowolska – reporterka, która ujawnia niewygodne prawdy

Stoisko A39, Hala DUNAJ; godzina: 14:00–15:00

Hanna Dobrowolska to dziennikarka i autorka wnikliwych reportaży śledczych. Specjalizuje się w głośnych sprawach kryminalnych i społecznie ważnych tematach, które często wstrząsają opinią publiczną. Na Targach Książki w Krakowie promuje książkę „Taki dobry chłopak. Sprawa Kajetana Poznańskiego” – reportaż opisujący sprawę seryjnego mordercy z Krakowa, która wstrząsnęła Polską. Dobrowolska nie tylko rekonstruuje przebieg wydarzeń, ale też pokazuje mechanizmy społeczne, które pozwoliły na rozwój tragedii.

Dlaczego warto odwiedzić stoisko Wydawnictwa Harde?

Spotkasz autorów, których książki zmieniają sposób myślenia.Zdobędziesz autografy i zdjęcia z ulubionymi twórcami.Dowiesz się, co nowego planuje jedno z najciekawszych wydawnictw na polskim rynku.I przede wszystkim – przeżyjesz prawdziwe święto literatury!

🗓️ Gdzie i kiedy?📍 Targi Książki w Krakowie 2025

📅 24–26 października 🏠 Hala DUNAJ, stoisko A39 (oraz dodatkowe strefy: Wiedeń A, Karpaty – Wejście C)