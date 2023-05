Boska fryzura na krótkie włosy skradła serca kobiet po 50-tce. Odmładza lepiej niż botoks. Modna fryzura na lato 2023

Najlepsza fryzura na krótkie włosy dla kobiet po 50-tce. Modna na lato 2023

Mówi się, że kiedy kobieta zmienia fryzurę, to zamierza też zmienić swoje życie. Być może jest w tym trochę prawdy, ale pewne jest, że kiedy kobieta wychodzi od fryzjera z odpowiednio dobraną fryzurą do swojej urody, to poprawia się jej humor i samopoczucie. To właśnie cięcie dopasowane do kształtu twarzy może zdziałać cuda - podkreślić walory urody, wyszczuplić twarz i zatuszować jej asymetrie, a w efekcie odjąć lat. Fryzurą, którą kobiety dojrzałe lubią najbardziej są cięcia na krótkich włosach. To dlatego styliści próbują sprostać wymaganiom swoich klientek i prezentują modne fryzury na krótkich włosach, które są eleganckie, a do tego zgodne z najnowszymi trendami. Jedną z nich jest fryzura pixie cut z dłuższą grzywką. Taka fryzura to prawdziwy hit na lato 2023.

Fryzura pixie cut dla kobiet po 50-tce

Fryzura pixie cut jest jedną z ulubionych cięć wśród kobiet po 50-tce. Z pewnością dlatego, że jest ona łatwa w stylizacji, ale też elegancka i uniwersalna. oznacza to, że można ją układać na wiele sposobów i dzięki temu dopasować ją do swojej stylizacji czy okazji. Pixie cut to krótka fryzura, która pasuje niemal każdej kobiecie. Tu kluczowe jest jedynie odpowiednie cięcie, które podkreśli kształt twarzy. Można ją nosić z grzywką lub bez niej. To mocno wystrzyżone włosy z dłuższymi pasmami na górze. Jedynie warto mieć na uwadze fakt, że krótko ścięte pasma odsłaniają ramiona, i szyję, dlatego kobiety z odstającymi uszami lub grubszą szyją mogą czuć się w tym uczesaniu niekomfortowo.

Fryzjer zrobił jej fryzurę pixie cut. Wygląda oszałamająco!

Jedna z klientek sławnego fryzjera gwiazd, Jacka Martina szybko przekonała się, że fryzura pixie cut jest dla niej wręcz stworzona. Kiedy usiadła na fotelu fryzjerskim miała bardzo zniszczone rozjaśnianiem włosy o długości za ucho. Spuszone pasma zdecydowanie nie wyglądały ładnie. Fryzjer chwycił za nożyczki i skrócił jej włosy. Postawił na pixie cut z dłuższą grzywką, która doskonale wyrównała proporcje twarzy jego klientki po 50-tce. Dodatkowo zamiast rozjaśnić jej włosy, ufarbował je na siwo i w ten sposób dodał cerze blasku.

Sonda Włosy długie czy krótkie? Długie Krótkie