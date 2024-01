Karnawał promocji w Super-Pharm

Makijaż na wiosnę 2024. Co będzie modne? To będą makijażowe tredny

W czasie sezonowych wyprzedaży zazwyczaj koncentrujemy się na zakupach modowych. Jednak warto pamiętać, że właśnie teraz możemy w dużo lepszych cenach kupić kosmetyki, akcesoria beauty, a nawet suplementy diety. Przyglądamy się promocjom przygotowanym przez drogerie Super-Pharm.

DERMOKOSMETYKI OILLAN Z KUPONEM -40%

W przypadku skóry wrażliwej, atopowej lub borykającej się z problemami i schorzeniami dermatologicznymi, takimi jak AZS, rybia łuska czy łuszczyca sprawdzą się produkty na bazieemolientów, np. Oillan. Marka ma także w swojej ofercie szeroką gamę produktów dla dzieci i kobiet w ciąży, połogu i w czasie laktacji. Aktywując kupon w aplikacji Super-Pharm naliczy się zniżka 40% na dermokosmetyki marki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy oraz ciała. Z kuponu można skorzystać jedynie w drogeriach stacjonarnych, tylko raz i wyłącznie z kartąKlubowicza. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i obowiązuje do 23.01.2024 lub do wyczerpania zapasów.

3 MAXI OKAZJE

Już przy zakupie dowolnych produktów z drogerii Super-Pharm za 29,99 zł możesz otrzymać po jednej sztuce Maxi Okazji, czyli: Emolium, ochronny krem na wiatr i mróz, 75 ml, w cenie 15,99 zł (cena regularna 39,99 zł, najniższa cena przed promocją - 15,99 zł), Wellaflex Special Collection, kosmetyki do stylizacji włosów, 150–250 ml, w cenie 10,99 zł oraz D-Vitum Forte, witamina D w kapsułkach, 60 kaps. w cenie 13,99 zł. Przy wielokrotności zakupu dowolnych produktów za min. 29,99 zł istnieje możliwość zakupu kolejnych produktów z Maxi Okazji na zasadzie tutaj podanej.

TOPOWE SERUM DO TWARZY

Sera Annani cieszą się ogromną popularnością. To polska marka stworzona przez ekspertkę w dziedzinie pielęgnacji skóry i wielką pasjonatkę tej dziedziny Martę Grzegorzak. Siłą napędowązałożycielki jest miłość do pięknej skóry. Wyróżnikiem marki jest postawienie na sumiennie przebadane oraz najbardziej skuteczne składniki aktywne. Sera Annani to prawdziwy na crème de la crème pod kątem zarówno szybkiego działania, jak i długotrwałych efektów. Istotą nie jest ślepa gonitwa za aktualnymi wiodącymi trendami na rynku kosmetycznym, bo jak zapewnia założycielka marki „Annani jest oparte przede wszystkim na nauce”. Cztery sera dostępne w aktualnym asortymencie marki mają znakomitą bazę i kilka sprawdzonych składnikówpobocznych i to jest sekret powodzenia oraz powód uwielbienia marki przez użytkowniczki oraz użytkowników. Serum przeciwtrądzikowe i serum rozjaśniające teraz dostępne jest w cenie 74,99 zł (cena regularna: 97,99 zł, najniższa cena 30 dni przed wprowadzeniem promocji: 97,99 zł).

CIAŁOPOZYTYWNIE

Już teraz dobrze zacząć przygotowania do wiosny i lata, by wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz nie martwić się małą jędrną skórą czy cellulitem. Kosmetyki pomagają poprawić wygląd i kondycję skóry, ale trzeba stosować je sumiennie i przez co najmniej kilka tygodni. Podczas promocji w Super-Pharm znajdziesz m.in. tołpa® body slim. wyszczuplający koncentrat modelujący (40% taniej kupisz wszystkie produkty marki), Lierac Body Slim - koncentrat wyszczuplający (także 40% taniej) czy kolagen w proszku Vital Proteins Marine Collagen - suplement diety zawierający kolagen rybi w postaci peptydów. Preparat wpływa na kondycję włosów skóry i paznokci, dzięki czemu wspiera młody wygląd. Teraz dostępny w cenie 139,99 zł zamiast 169,99 zł).

CZAPKI Z GŁÓW

Przy minusowych temperaturach czapka jest termicznym zbawieniem, ale nie koniecznie dobrze wpływa na nasze włosy. Jesień i wiosna to też często sezon na wzmożone wypadanie włosów. Dlatego dobre produkty pielęgnacyjne (po)mogą uratować naszą fryzurę. W drogeriach Super-Pharm jest promocja m.in. 30% na produkty Syoss, do -25% Vichy Dercos, -20% markę Anwen, -40% na wybrane produkty Seboradin, -25 % Klorane, -20.

