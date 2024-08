Kobiety oszaleją na punkcie tego pudru z Rossmanna. Tani zamiennik kultowego, drogiego pudru. Tylko 27 zł, a cera będzie promienna i młodsza

Jesień to czas retinoidów. Tutaj sprawdzisz wszystko, co musisz wiedzieć o retinolach

Ten puder to zamiennik kultowego kosmetyku. W promocji Rossmanna za 27 zł

Puder sypki już wiele lat temu z powodzeniem wyparł klasyczne pudry w kamieniu. Jego przewaga jest drobnozmielona formuła, która nie podkreśla zmarszczek i sprawia, że skóra wygląda zdrowo. Puder sypki świetnie sprawdza się u kobiet dojrzałych, które mają wysokie oczekiwania względem kupowanych przez siebie kosmetyków. Jednym z najbardziej znanych pudrów sypki jest Huda Beauty Easy Bake Loose Baking & Setting Powder. Pokochały go kobiety z całego świata. Świetnie upiększa skórę i wydłuża trwałość makijażu. Trzeba za niego zapłacić ok. 200 zł. Za jego tańszy zamiennik uchodzi puder od polskiej marki Wibo. WIBOmood to kosmetyk o delikatnej formule, która rewelacyjnie prezentuje się na skórach dojrzałych. Teraz w promocji Rossmanna kupisz go za jedyne 26,99 zł.

WIBOmood to niemalże kultowy puder drogeryjny. Jest transparenty i nie bieli skóry. Świetnie sprawdza się aplikowany pędzlem, jak i do metody bakingu. Nie wysusza i nie podkreśla suchych skórek. Daje efekt świeżej i wypoczętej skóry. Przedłuża trwałość makijażu jednak go nie obciąża. Zawiera w swoim składzie kolagen morski, który dodatkowo pielęgnuje i nawilża skórę. Polki bardzo się z nim polubiły o czym świadczą pozytywne komentarze.

- Wow. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Jakość kosmetyków premium. Jestem nim oczarowana. Świetnie utrwala makijaż. Ma uniwersalny odcień. Jest drobno zmielony. Nadaje satynowe wykończenie. Jest komfortowy. Nie ciastkuje się. Zapewnia trwałość, świeży wygląd jest bardzo wydajny -

pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na stronie wizaz.pl

Puder WIBOmood jeszcze do 30 sierpnia znajdziesz w promocji Rossmanna za 26,99.

