Kobiety pobiegną do Rossmanna po ten puder. W promocji za 22 zł, a daje wysokopółkowe efekty. Wygładza skórę i minimalizuje widoczność zmarszczek

Promocje w Rossmannie. Ten puder za 22 zapewni Ci spektakularny blur pod okiem

Puder sypki pod oczy musi z jednej strony matowić i utrwalać korektor, a z drugiej strony mieć lekką, nieobciążającą formułę. Wiele kobiet skarży się, że pudry pod oczy podkreślają suchość skóry oraz zmarszczki. Twarz wygląda przez to na straszną i zmęczoną. Skóra pod oczami jest bardzo cienka i wymaga odpowiedniego podejścia. Musi być stale nawilżania i odżywiana. Zanim sięgniesz po puder, to zadbaj o prawidłową pielęgnację. Pamiętaj o kremie nawilżającym, a rano możesz stosować kosmetyki z kofeiną. Niweluje ona opuchliznę oraz rozświetla tę okolicę.

Wybierając puder pod oczy warto sięgać po drobno zmielone i lekkie formuły. Takie też jest puder z najnowszej promocji Rossmanna. WIBO Under Eye Hydrating to świetny puder pod oczy z kolagenem. W promocji Rossmanna jeszcze do 7 lipca kupisz go w cenie 21,99 zł. To świetny kosmetyk dla wszystkich osób, które szukają delikatnego pudru. Nie wchodzi w zmarszczki i nie podkreśla suchości skóry. Nawilża okolicę pod okiem i dodaje jej naturalnego rozświetlenia. Drobno zmielona formuła świetne się aplikuje i nie ciastkuje się. Skóra pod oczami wygląda na wypoczętą i promienną. Można go stosować zarówno na korektor, jak i solo.