Zamknięcie sklepów

Legendarny, amerykański sklep z ubraniami znika z galerii handlowych. Sprzedawali ubrania w Polsce. Całe pokolenia kobiet robiły tam zakupy. Bankructwo zbliża się nieubłaganie

Branża modowa w coraz większym kryzysie. Zamykają się kolejne sklepy, a światowe marki zmagają się z falą bankructw. Tym razem media donoszą o problemach amerykańskiej sieci sklepów Forever 21. To znana sieciówka z ubraniami kierowanymi dla nastolatek. Swego czasu był to jeden z najpopularniejszych sklepów w całych Stanach Zjednoczonych. Marka nie przetrwała jedna próby czasu i jest bliska bankructwa. Amerykański operator Forever 21 planuje zamknięcie co najmniej 200 placówek.