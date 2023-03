Pielęgnująca moc kąpieli. Domowe SPA w wiosennym stylu

Buty na wiosnę 2023. To najmodniejszy model, który pokochały modelki. Będzie idealny do nowoczesnych stylizacji dla kobiet po 50-tce i nie tylko

Wiosenne powiewy ciepłego wiatru inspirują – do modowych szaleństw i wdrażania dobrych nawyków… także tych w obszarze beauty. To wspaniale! Pierwszym krokiem do doskonałej, skutecznej pielęgnacji jest właściwe oczyszczenie ciała. Właściwe, czyli jakie? Eksperci podpowiadają: takie, które pozostawia skórę nie tylko czystą, ale także nawilżoną, odżywioną i pięknie pachnącą. Perfekcyjny rytuał pielęgnacyjny to także synonim relaksu – o zapachu zwiastującym lato.

Witaminy, humektanty i prebiotyki

Większość z nas na pytanie o filar pielęgnacji ciała odpowie – nawilżenie. I słusznie, jednak należy także pamiętać o właściwym oczyszczeniu, bez którego „ani rusz”. „Krok numer jeden” w codziennym rytuale domowego SPA to żel pod prysznic. Idealny produkt do mycia to taki, który zawiera składniki nawilżające i wspiera skórę za pomocą witamin, prebiotyków oraz antyoksydantów. W ten sposób zwiększamy efektywność zbawiennego dla ciała nawilżenia i budujemy odporność!

– Kluczem do osiągnięcia efektu pięknej i zdrowej skóry jest wybór produktów, które efektywnie wspierają naturalne procesy ochronne naszego organizmu. Należy szukać produktów z prebiotykami, jak np. Żel pod prysznic BAŚKA jogurtowo-mleczny oraz takich, które zawierają witaminy, jak Żel pod prysznic BAŚKA jabłuszkowy. Bardzo cennymi dla skóry komponentami są także antyoksydanty pochodzące z ekstraktów owocowych, np. malinowych. Ukształtujmy w sobie dobre nawyki i miejmy odpowiednie dla nas produkty zawsze przy sobie – także w podróży – mówi Agnieszka Kasprzak, ekspert marki BAŚKA.

Malina, jeżyna, jabłuszko i jogurt

Malina, jabłuszko, jogurt i jeżyna to (tym razem) nie przepis na pyszny deser… ale na poprawę nastroju w domowym SPA. Eksperci podpowiadają, że zapach, który kojarzy się ze słońcem, latem, słodyczą oraz relaksem to świetne i potrzebne dopełnienie efektywnej pielęgnacji. Dlaczego? Ponieważ dla osiągnięcia jej perfekcyjnych efektów konieczne jest wdrożenie zasady regularności. A zatem – co najmniej kwadransa dla rytuału pielęgnacyjnego w ciągu każdego dnia. Często, w natłoku codziennych obowiązków nie znajdujemy czasu i… rezygnujemy z chwili dla siebie… To błąd.

– Kosmetyki do kąpieli, które pięknie pachną i uwodzą zmysły, nie tylko relaksują, ale także motywują nas do tego, byśmy zawsze pamiętały o „naszym” kwadransie dla duetu: oczyszczenie i nawilżenie. Efekty włączenia dobrych nawyków zauważymy bardzo szybko. Nasza skóra zareaguje dobrą kondycją, naturalnym kolorytem i zdrowym wyglądem, którego tak pożądamy podczas pierwszych słonecznych dni – mówi Agnieszka Kasprzak.

Żel pod prysznic BAŚKA malinowy

Kusi kolorem i soczystym zapachem. Bazuje na łagodnej formule, która doskonale oczyszcza i odświeża skórę. Wykorzystuje dobroczynną moc ekstraktu z malin, obfitego źródła witamin i humektantów, które działają nawilżająco, odżywczo i antyoksydacyjnie. Ponadto kwas mlekowy korzystnie wpływa na poziom nawilżenia i elastyczność skóry, a obecność pantenolu i alantoiny, wzmacnia aktywność łagodzącą podrażnienia.

i Autor: Materiały prasowe BAŚKA

