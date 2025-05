Polki pobiegną do Rossmanna po tę promocję! Arabskie perfumy pachnące kokosem i mango za 72 zł. To prawdziwy zapach lata 2025

Promocje w Rossmannie. Arabskie perfumy za 72 zł

Perfumy to niewidoczny dodatek, który dodaje elegancji i wywołuje emocji u innych osób. Zmysł węchu potrafi przywoływać wspomnienia, a odpowiednio wybrane nuty zapachowe wywołują dobre emocje. Piękny zapach to przede wszystkim elegancja i kobiecość. Nic w tym dziwnego, że przez setki lat perfumy kojarzyły się z bogactwem i wyższą sferą społeczną. Były zarezerwowane dla osób bogatych, które mogły skupić się na wizualnych i eterycznych aspektach życia. Dzisiaj dobre i trwałe perfumy nie muszą kosztować fortuny. Coraz więcej marek produkuje zapachy łatwo dostępne, które jednak w niczym nie ustępują luksusowym kompozycjom. W ostatnim czasie ogromną popularnością cieszą się arabskie perfumy. Są one bardzo bogate w olejki eteryczne. To zapachy dla miłośników maksymalizmu i odrywania kolejnych warstw.

W najnowszej promocji Rossmanna znalazły się wyjątkowe perfumy marki Lattafa. To zdecydowanie jedna z najpopularniejszych marek zajmujących się produkcją arabskich zapachów. LATTAFA Yara Tous to zmysłowa woda perfumowana dla kobiet, która w promocji Rossmanna kosztuje 71,99 zł za flakon 100 ml. Zapach ten jest kompozycją typowo letnią, która pobudza zmysły i wywołuje dobre skojarzenia. Nuty głowy stanowi owocowe połączenie kokosa, mango oraz marakuje. W nutach serca odnajdziemy odrobinę romantyzmu wyrażanego przed jaśmin heliotrop oraz kwiat pomarańczy. Z kolei nuty bazy to luksusowy romans szlachetnego piżma z wanilią oraz drewnem kaszmirowym. LATTAFA Yara Tous łączy w sobie orientalne zapachy Bliskiego Wschodu z nowoczesnością oraz letnimi wibracjami. To świetny zapach na ciepłe i słoneczni dni. Zostaje na skórze bardzo długo i stopniowo uwalnia kolejne warstwy zapachowe. Żółty, bogato zdobiony, flakon pięknie prezentuje się na półce i dobrze zgrywa się z samych zapachem. LATTAFA Yara Tous jest w promocji Rossmanna do 27 maja.

i Autor: materiały prasowe Rossmanna perfumy