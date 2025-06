W poniedziałek Polki pobiegną do Rossmanna! W promocji aboslutnie kultowe perfumy Jimmy Choo. Letni zapach brzoskwini orientalnych kwiatów za 160 zł! Otula przyjemnością lepiej niż męskie ramiona

Promocje w Rossmannie. Zapach, który symbolizuje lato za 160 zł

Rossmann w ostatnim czasie rozpieszcza promocjami na znane perfumy. 30 czerwca, poniedziałek to ostatni dzień, aby skorzystać z aktualnej oferty promocyjnej Rossmanna. Znajdziesz w niej przeceny na arabskie perfumy nie tylko od marki Lattafa. Na szczególną uwagę zasługuje promocja Rossmanna na kultowy zapach marki Jimmy Choo. Tylko do końca poniedziałku, kupisz go za jedyne 161,99 zł. Oferta obowiązuje jedynie online.

W promocji Rossmanna znalazła się kultowa woda perfumowana dla kobiet JIMMY CHOO I Want Choo. To jedna z najbardziej znanych propozycji marki. Kompozycja ta rewelacyjnie nadaje się na lato. To zmysłowe połączenie owocowych aromatów z kwiatowymi akordami. JIMMY CHOO I Want Choo polecamy kobietom, które lubią delikatne zapachy pozostawiające po sobie długi ogon. Kompozycja zachwyca już od pierwszego użycia i kojarzy się z latem spędzony wśród natury i beztroski. JIMMY CHOO I Want Choo jest zapachem eleganckim i wyrafinowanym. Niby subtelny, a jednak nie daje o sobie zapomnieć. - I Want Choo to nowoczesna interpretacja kobiecości, łącząca w sobie nuty kwiatowe i owocowe w harmonijną całość. Perfumy otwierają się energetycznymi nutami grejpfruta i brzoskwini, które przechodzą w serce kompozycji, gdzie kwiatowy bukiet jaśminu i czerwonych kwiatów orientalnych rozwija się w pełni. Podstawa zapachu zawiera głębokie i intrygujące nuty paczuli oraz wanilii, które nadają perfumom trwałość i głębię - czytamy w opisie zapachu na stronie Rossmanna. Połączenie brzoskwini z orientalnymi kwiatami zapewnia wyjątkowe doznania zmysłom i sprawia, że zapach wyróżnia się z tłumu. Baza w postaci paczuli oraz wanilii dodaje słodkości oraz wyrafinowanej elegancji. Ten zapach jest wprost stworzony na lato.

i Autor: materiały prasowe Perfumy w Rossmannie