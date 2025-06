W poniedziałek rozpocznie się szturm na Biedronkę? W promocji kultowe perfumy inspirowane legendarnymi zapachami. Jedynie 35 zł za flakon. Te aromaty sprawią, że mąż zabierze Cię na randkę

Promocje w Biedronce! Długotrwałe zapachy inspirowane największymi markami za jedyne 35 zł

Perfumy z Biedronki coraz częściej podbijają internet. Okazuje się, że pomiędzy sklepowymi półkami znanego marketu można upolować wyjątkowe perełki zapachowe. W Biedronce znajdziesz zapachy marki Be Beauty, a nawet kompozycje z krajów arabskich. Tym razem w promocji Biedronki pojawiła się propozycja, która może zainteresować miłośniczki luksusowych zapachów. Marka Made in Lab zajmuje się produkcją perfum inspirowanych najbardziej kultowymi zapachami. Posiadają one podobne nuty zapachowe jak droższe odpowiedniki, ale kosztują o wiele taniej.

Od poniedziałku, 9 czerwca w promocji Biedronki pojawią się właśnie zapachy marki Made in Lab. Kupując dwa wybrane flakony tej marki za każdy z nich zapłacimy jedyne 34,99 zł. Cena regularna za jeden flakon wynosi 49,99 zł. W sumie zatem obniżka wyniesie nawet 60 proc. Wśród przecenionych kompozycji znajdziesz zarówno damskie, jak i męskie zapachy. Jeżeli lubisz testować nowe perfumy, a nie chcesz wydawać wiele pieniędzy, to najnowsza promocja Biedronki może okazać się dla Ciebie.

W promocji Biedronki znalazła się między innymi woda perfumowana dla kobiet Made in Lab. Jest ona inspirowana kultowym zapachem Yves Saint Laurent Black Opium. Zapach Made in Lab to wyjątkowe połączenie romantycznych, kwiatowych aromatów z rześkimi nutami owocowymi. Nuty głowy stanowi elegancki różowy pieprz przełamany gruszką oraz kwiatem pomarańczy. W sercu zapachu wyczuwalna jest aromatyczna kawa, lukrecja oraz delikatny i zmysłowy jaśmin. W nutach bazy wyczujesz paczule, wanilię oraz kojące i przytulne drzewo kaszmirowe. Made in Lab 10 to bardzo elegancki i szykowny zapach, który możesz nosić przez cały rok. Sprawdza się on zarówno na co dzień, jak i na wieczorowe wyjścia.

