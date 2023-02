Walentynki 2022. Zmysłowe pomysły na prezent dla niej

Jak się pozbyć przebarwień skórnych i sprawić, by skóra zyskała zdrowy blask?

Pomysły na walentynki 2023

Walentynki to święto, które jedni kochają inni nienawidzą. Dla jednych jest ono dniem celebrowania miłości, drudzy uważają, że to komercjalizacja uczuć, a prawdziwa miłość nie potrzebuje sztucznego święta. Warto jednak w ten dzień pomyśleć o ukochanej lub ukochanym i przygotować nawet symboliczny upominek bądź randkę. Walentynki jak co roku obchodzimy 14 lutego, zatem na zaplanowanie czegoś specjalnego nie zostało już tak wiele czasu. W tym roku, z uwagi na pandemię na topie będzie randkowanie w domowym zaciszu.

Walentynkowy prezent dla niej

Prezenty dla partnerki na Walentynki od lat się praktycznie nie zmieniają. Na topie jest zmysłowa, erotyczna bielizna na wspólne igraszki. Dobrym pomysłem jest również butelka dobrego szampana, spersonalizowane czekoladki czy ulubione perfumy. Nieco droższym pomysłem jest oczywiście biżuteria.

Zobacz galerię i sprawdź walentynkowe inspiracje na ten rok.

i Autor: Materiały prasowe Walentynki