Wlej 2 łyżki do płynu do mycia naczyń i wymieszaj. W ten sposób domyjesz płytki z osadu oraz kamienia. Płytki będą czyste jak podczas nowości

Wlej 2 łyżki do płynu do naczyń i przetrzyj płytki. Będą jak nowe

Osad z wody i kamień gromadzą się we wszystkich miejscach, które mają styczność z wodą. Nie oszczędzają nawet płytek ściennych. Wyczyszczenie płytek z kamienia oraz osadu nie należy do najłatwiejszych zadań. Kamień uporczywie powraca i nawet po wyczyszczeniu pojawia się znów. Okazuje się, że w przypadku tego typu zabrudzeń rewelacyjnie sprawdzą się domowe metody. Wystarczy, że do płynu do naczyń dodasz dwie łyżki octu i wszystko wymieszasz z wodą. W ten sposób przygotujesz naturalny preparat do walki z kamieniem oraz osadem. Ocet rewelacyjnie rozpuszcza kamień, a przy tym jest bezpieczny dla płytek.

Jak doczyścić płytki z kamienia i osadu? Sposób z sodą oczyszczoną

Jeżeli wolisz, to również soda oczyszczona genialnie sprawdzi się w walce z osadem i kamieniem. Możesz przygotować domową pastę, która skutecznie rozpuści zabrudzenia. 3 łyżki stołowe sody oczyszczone wmieszaj z jedną łyżką wody. Powstanie w ten sposób gęsta papka, którą możesz nałożyć na zakamienione miejsca. Pozostaw ją na około 2 godziny, a następnie zmyj. Ten sposób sprawdzi się również podczas czyszczenia fug.

