Wymieszaj z szamponem i nałóż na włosy na 5 minut, a usuniesz niechciany kolor z włosów. Szybko pomaga przy nieudanej koloryzacji. Domowy sposób na zmycie farby z włosów

Wymieszaj z szamponem i nałóż na włosy na 5 minut, a usuniesz niechciany kolor z włosów

Nieudana koloryzacja to koszmar, który może przytrafić się każdej z nas. Od zbyt ciemnego brązu, przez żółte pasemka, po nierównomierny kolor – powodów do niezadowolenia może być wiele. Wówczas wiele kobiet szuka ratunku, aby zmyć niechciany kolor z włosów. Weźmy pod uwagę fakt, że skuteczność metod w usuwaniu niechcianego koloru z pasm zależy od wielu czynników: rodzaju farby, kondycji włosów, czasu, jaki upłynął od koloryzacji i oczywiście, od tego, jak bardzo chcesz się pozbyć koloru. Niewątpliwie jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod jest dekoloryzacja przeprowadzona w salonie fryzjerskim. Pamiętaj, że zmywanie farby z włosów to proces, który wymaga cierpliwości i ostrożności. Wybieraj najdelikatniejsze metody i obserwuj, jak reagują Twoje włosy. Jeśli jesteś zwolenniczką bardziej ekologicznych i domowych sposobów na zmywanie farby z włosów, to wypróbuj trik z sodą oczyszczoną. Wymieszaj ją z szamponem i nałóż na włosy na 5 minut.

Jak zmyć farbę z włosów domowym sposobem? Soda oczyszczona na ratunek

Zmywanie farby z włosów sodą oczyszczoną to popularny domowy sposób, ale trzeba do niego podejść z dużą ostrożnością. Soda oczyszczona ma silne właściwości oczyszczające i rozjaśniające, co oznacza, że może skutecznie usunąć pigment z włosów. Najbezpieczniej jest użyć jej jako dodatku do szamponu do włosów.

Składniki:

Porcja szamponu, którą zwykle używasz do mycia włosów

1-2 łyżeczki sody oczyszczonej

Przygotowanie i aplikacja:

Wymieszaj szampon z sodą oczyszczoną w dłoni. Umyj włosy mieszanką, masując skórę głowy i rozprowadzając ją na całej długości włosów. Pozostaw na 2-3 minuty. Dokładnie spłucz włosy ciepłą wodą. Nałóż intensywnie nawilżającą maskę lub odżywkę.

Usuwanie farby z włosów sodą oczyszczoną. Zachowaj ostrożność

Jeśli zdecydujesz się na zmywanie farby z włosów sodą oczyszczoną pamiętaj o kilku ważnych zasadach, gdyż ta metoda może mocno wysuszyć pasma.

Oceń kondycję włosów: Jeśli Twoje włosy są suche, zniszczone, łamliwe lub po niedawnej koloryzacji, zrezygnuj z tej metody. Soda oczyszczona może pogorszyć ich stan.

Zrób próbę: Przed nałożeniem mieszanki na całe włosy, przetestuj ją na małym, ukrytym pasemku, aby sprawdzić, jak reagują Twoje włosy.

Przygotuj się na wysuszenie: Soda oczyszczona ma silne działanie wysuszające, dlatego przygotuj intensywnie nawilżającą maskę lub odżywkę, którą nałożysz po zabiegu.