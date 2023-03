i Autor: MAT. PRASOWE Sephora

Strefa beauty

Wystarczy 15 minut, aby określić potrzeby Twojej skóry. Profesjonalne usługi i superporady pielęgnacyjne w sieci perfumerii SEPHORA

Nadchodzące, cieplejsze pory roku, to nie tylko okazja do odświeżenia swojej garderoby, śledzenia trendów modowych na sezon wiosna-lato 2023. To również czas na przyjrzenie się naszym rytuałom pielęgnacyjnym, zadbanie o to, by nasza skóra po zimie otrzymywała składniki i troskę, której potrzebuje podczas nadchodzących, cieplejszych miesięcy. Z pomocą przychodzą nam coraz bardziej zaawansowane i profesjonalne usługi konsultacyjne, które dostępne są bezpłatnie w sieci perfumerii Sephora. Odkryj je już dziś!