Karuzele świąteczne, kilkunastometrowa choinka i moc atrakcji. Jarmark Bożonarodzeniowy w Opolu 2025. Program wydarzeń

Opolski Jarmark Bożonarodzeniowy 2025 zapowiada się jako magiczne połączenie tradycji i nowoczesnych atrakcji.

Odwiedzający będą mogli spróbować unikatowych smaków, podziwiać świąteczne dekoracje i korzystać z karuzel.

Oficjalne otwarcie Jarmarku nastąpi 29 listopada, a program obfituje w koncerty, parady i wydarzenia specjalne.

Sprawdź szczegółowy harmonogram, by nie przegapić żadnej z atrakcji i poczuć prawdziwą magię świąt w Opolu!

Opolski Jarmark Bożonarodzeniowy 2025. Nowości i tradycje

Opolski Rynek rozgrzeje świąteczna atmosfera pełna nowości i tradycji! W tym roku spróbujesz m.in. kawy parzonej na gorącym piasku, tradycyjnej bliskowschodniej herbaty, opolskich cydrów oraz wyjątkowych wyrobów świątecznych od lokalnej pracowni florystycznej. Strefa food trucków zaprasza na świąteczne menu, a dla najmłodszych i tych, którzy czują się młodo duchem, pojawią się tłumnie odwiedzane karuzele: nowe, większe Koło Młyńskie, Karuzela Wenecka oraz Mikołajowa. Nie zabraknie również kultowych wiatraków serwujących grzane wino i gorącą czekoladę. Jak co roku, rynek ozdobi kilkunastometrowa choinka, a obok niej góralska chata z ogniskiem, gdzie ogrzejesz się, skosztujesz regionalnych przysmaków i zrobisz pamiątkowe zdjęcie!

Otwarcie Opolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 29 Listopada

Już w sobotę, 29 listopada o godzinie 17:00, prezydent Opola uroczyście rozświetli kilkunastometrową choinkę, oficjalnie otwierając Jarmark Bożonarodzeniowy. Świętowanie rozpocznie się wcześniej! Orkiestra dęta przemaszeruje z Placu Wolności na Rynek, grając świąteczne przeboje, a na scenie wystąpi chór „Gospel Family“ pod dyrekcją Katarzyny Pumy Piaseckiej w koncercie „Nasze Święta“. Każdy weekend Jarmarku to gwarancja świątecznej rozrywki! Czekają na Was koncerty, spektakle teatralne i inne atrakcje, w tym kolorowa parada oraz Marsz Mikołajów, który 6 grudnia wyruszy z Placu Kopernika, przemierzając ulice Opola. Nie przegapcie!

Jarmark będzie otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:00–21:00 oraz od piątku do niedzieli w godzinach 12:00–21:00. W związku z organizacją wydarzenia od dnia 24 listopada 2025 roku do dnia 7 stycznia 2026 roku wjazd na Rynek od ul. Koraszewskiego będzie zamknięty.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Opolu. Program wydarzeń

Sobota 29.11.2025

16.00 Świąteczny koncert z pompą! Występ Orkiestry Dętej Łowkowice - wymarsz z Placu Wolności

17:00 Oficjalne otwarcie Jarmarku - rozświetlenie choinki

17:00 „Nasze święta” z Gospel Family pod dyrekcją Katarzyny Pumy Piaseckiej

Niedziela 30.11.2025

16:00 Przeboje Majki Jeżowskiej w bajkowej oprawie

17:45 ,,Nastrojeni na Święta"- Saxówka Band

Sobota 6.12.2025

15:45 Marsz Mikołajów. Zbiórka na Placu Kopernika, przemarsz na Rynek - konkursy, występy artystyczne

16:00-19:00 Mikołaj i Pani Mikołajowa rozdają czapki i słodycze

Niedziela 7.12.2025

12:00-17:00 Akcja „Zostań św. Mikołajem. Oddaj Krew” z Radiem Doxa

17:00-18:00 Halo, halo Mikołaju - interaktywne przedstawienie

16:00-19:00 ,,W poszukiwaniu gwiazdki’’ - gra rodzinna Fundacji Excalibur

Sobota 13.12.2025

16:00-17:30 Koncert laureatów 29. Mikołajkowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej – MDK Opole

18:00 „W świątecznym tonie”- Sonia Hornatkiewicz-Skiba & Jędrzej Skiba

Niedziela 14.12.2025

16:00 ,,Mikołaj ma plan’’ Studio Piosenki Metro Opole18:30 ,,Świąteczna moc 100 Głosów’’ Akademicki Chór Politechniki Opolskiej,Chór ,,Laudate Dominium’’, Wokaliści SP Metro Opole, ,,Chór Miłki’’ Wocial

Sobota 20.12.2025

17:00 ,,Świąteczna Opowieść Głosem" - Girls Band Vocal

18:30 „Prowadź nas gwiazdo promienna” - zespół DWA razy DWA

Niedziela 21.12.2025

17:00 Hej kolęda! Występ orkiestry dętej z Opola Szczepanowic

18:30 Koncert Świąteczny Magdaleny Meg Krzemień

W ramach tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego odbędą się Pierwsze Targi Sztuki Studenckiej „Arty na stół”, które zaplanowano na 13–14 grudnia 2025 roku w godzinach 11:00–18:00 w lokalu przy Placu Wolności 7/8 (po dawnej cukierni „Europa”). „Arty na stół” to wyjątkowa okazja, by poznać twórczość młodych artystów związanych z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Podczas targów odwiedzający będą mogli nie tylko obejrzeć i zakupić prace, lecz także spotkać się z ich autorami i wesprzeć lokalne środowisko artystyczne.