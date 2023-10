i Autor: Shutterstock

Zwyczaje na świecie

Kiedy jest Dzień Dziewczyn 2023, skąd pochodzi to święto i co kupić na prezent? Sprawdź wszystko o Międzynarodowym Dniu Dziewczynek

Dzień Kobiet różni się o Dnia Dziewczyny i polega na okazaniu wsparcia. Ogólnie mówi się o nim Dzień Dziewczyn lub Dzień Dziewczyny, ale oficjalna nazwa tego święta, to Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Nie wszyscy wiedzą, kiedy wypada i jaka jest jego historia. To dość nowe wydarzenie w kalendarzu, często mylone z Dniem Kobiet obchodzonym w marcu. Warto więc sprawdzić, kiedy jest Dzień Dziewczyn 2023, skąd się wywodzi i co kupić na prezent.