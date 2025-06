Pierwszy dzień lata coraz bliżej. Kiedy jest najdłuższy dzień 2025 roku i ile trwa? Sprawdź, co może wydarzyć się w najkrótszą noc roku

Którego czerwca jest pierwszy dzień lata 2025? To zależy czy pytamy o astronomiczne, czy kalendarzowe. To drugie zawsze wypada tego samego dnia, czyli 22 czerwca. W 2025 roku będzie to niedziela. Lato astronomiczne wypada dzień wcześniej i jest związane z letnim przesileniem.

Kiedy jest najdłuższy dzień 2025 roku? Ile trwa najdłuższy dzień w roku? Data letniego przesilenia

Przesilenie letnie to moment maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca. Dochodzi do niego, gdy biegun północny jest bliżej Słońca niż południowy. Wtedy na naszej półkuli następuje najdłuższy dzień w roku. Jednak nie w każdym miejscu trwa on tyle samo. W najdalej wysuniętych na północ fragmentach Polski najdłuższy dzień roku potrwa 16 godzin i 56 minut, w centrum około 16 godzin i 37 minut, na południu około 16 godzin i 14 minut. Najdłuższy dzień wiąże się również z najkrótszą nocą. W jej trakcie obchodzona jest Noc Świętojańska, inaczej Noc Kupały — słowiańskie zwyczaje i obrzędy, które miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj.

Najkrótsza noc 2025 roku. Magiczne letnie przesilenie, Noc Kupały, Noc Świętojańska, Midsummer

Wiele zwyczajów związanych z pierwszym dniem lata ma swoje korzenie w pogańskich wierzeniach. W starożytności przesilenie letnie było okazją do oddawania czci bogom słońca i płodności. W najkrótszą noc w roku organizowano tańce i rytuały, które miały zapewnić urodzajne plony i pomyślność. W krajach słowiańskich, w tym w Polsce, obchodzono Noc Świętojańską (Sobótkę, Kupalnockę). Wierzono, że w tę noc otwierają się bramy do innego świata, a magia jest na wyciągnięcie ręki. Skakano przez ogień, aby oczyścić się i zapewnić sobie zdrowie i miłość. Dziewczęta puszczały wianki na wodę, a chłopcy starali się je wyłowić, co miało wróżyć szybkie zamążpójście. Z zabaw związanych z Nocą Świętojańską do dziś przetrwał zwyczaj puszczania wianków. Natomiast w Skandynawii obchodzi się Midsummer. W Szwecji, Finlandii i Danii to jedno z najważniejszych świąt w roku. Wierzy się, że noc Midsummer ma magiczną moc, a rośliny zebrane w tym czasie mają szczególne właściwości lecznicze. W Wigilię święta dziewczęta, które marzą o zamążpójściu, powinny zebrać siedem kwiatów: stokrotki, fiołki, koniczynę, dzwonki, wełniankę, tymotkę i niezapominajki, a następnie włożyć je pod poduszką. W nocy przyśni im się przyszły mąż. Szwedzi stawiają także majstång — majowy słup, dekorują go kwiatami i tańczą wokół. Śpiewają tradycyjne pieśni i ucztują. Spędzają czas na świeżym powietrzu.

