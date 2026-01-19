Blue Monday 2026 to najbardziej przygnębiający dzień w roku. Czym jest i o co w nim chodzi?

Blue Monday - najbardziej przygnębiający dzień w roku, czy może chwyt reklamowy, który ma nas zachęcić do zakupów? Ten pseudonaukowy termin wskazuje rzekomą datę, która jest najtrudniejszym dniem w roku. Na jej wyliczenie miały ponoć mieć wpływ dni dzielące nas od wiosny, pogoda oraz fakt, że Boże Narodzenie już minęło.

  • Blue Monday, uznawany za najbardziej przygnębiający dzień roku, został "wyliczony" przez psychologa Cliffa Arnalla.
  • Podstawą jego teorii są czynniki takie jak długość dnia i odległość do wiosny, a także świąteczny nastrój po Bożym Narodzeniu.
  • Mimo braku naukowych dowodów, koncepcja ta zyskała popularność i jest chętnie wykorzystywana w marketingu.
  • Dowiedz się, czy Blue Monday to prawdziwe zjawisko, czy jedynie sprytny chwyt marketingowy.

Blue Monday 2026. O co chodzi?

Przyjęło się, że Blue Monday to najbardziej przygnębiający dzień w roku. Określenie to wprowadził w 2004 roku brytyjski psycholog Cliff Arnall. Wyliczył on go na podstawie wzoru matematycznego, w którym bierze pod uwagę wiele czynników, to między innymi długość dnia, średnie nasłonecznienie i odległość do wiosny. Ponoć na nasze fatalne samopoczucie tego dnia ma również wpływ fakt, że Boże Narodzenie już za nami, a także w drugiej połowie stycznia zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie udać się wyrwać w postanowieniach noworocznych. W tym roku Blue Monday wypada, 19 stycznia.  

Psychologiczna zagadka, czy ściema?

Blue Monday dosyć mocno zakorzenił się w naszej świadomości, a wiele osób przyznaje, że faktycznie tego dnia czuje się gorzej. Nie ma jednak żadnych naukowych dowodów mogących potwierdzić teorię na najbardziej przygnębiającym dniu w roku, czynniki jakie wziął pod uwagę Arnall są niemożliwe do wyliczenia i określenia. Z tego powodu jego wzór nie ma sensu. Blue Monday szybko został  wykorzystane przez branżę marketingu i stał się pretekstem do wyprzedażowych ofert w wielu sklepach. W końcu jak najlepiej poprawić sobie humor? Oczywiście wybierając się na zakupy.

