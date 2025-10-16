Plastikowe ramy okienne żółkną z czasem, a silne detergenty mogą je zmatowić lub odbarwić.

Skuteczny domowy sposób na wybielenie ram to pasta z sody oczyszczonej, soku z cytryny i odrobiny wody, którą nakłada się na ramę, czyści szczoteczką i zmywa.

Do mycia ram okiennych można również użyć płynu do naczyń, mydła, octu lub sody oczyszczonej rozpuszczonej w wodzie.

Czym wybielić pożółkłe ramy okienne? Domowe sposoby

Podczas mycia okien nie można zapominać o umyciu ich obramowań. To na nich osadza się kurz, pyły, które z czasem mogą przyczyniać się do odbarwiania framug. Otóż plastikowe ramy okienne mają tendencję do żółknięcia, przez co nie wyglądają estetycznie. Jeśli chcesz wybielić okna, to pamiętaj, aby zdecydowanie nie robić tego silnymi detergentami. Do mycia ram okiennych nie są także zalecane wybielające mleczka czyszczące. Silne środki chemiczne mogą zmatowić plastik i okna już nigdy nie odzyskają swojego blasku. Poza tym zbyt mocne preparaty mogą także prowadzić do powstawania odbarwień. Czym zatem wybielić pożółkłe ramy okienne? Tu zdecydowanie najlepiej postawić na domowe sposoby, które są skuteczne, ale też bezpieczne dla powierzchni.

Dodaj 10 kropli wody i nałóż na ramy okienne. Będą białe jak prosto z taśmy produkcyjnej

U mnie znakomicie sprawdziła się pasta czyszcząca, którą przygotowałam z trzech składników. Do miseczki wsyp opakowanie sody oczyszczonej, wlej 10 kropli soku z cytryny i dodaj odrobinę wody - tyle, aby powstała konsystencja pasty. Nałóż ją na miękką stronę gąbki lub ściereczkę i nanieś ją na ramę. Po chwili miękką szczoteczką wyczyść ramę. Pamiętaj, aby nie pozastawiać mikstury zbyt długo na ramie. Następnie dokładnie zmyj ją ciepłą wodą. Taka pasta do mycia ram okiennych doskonale je wybieli. Będą wyglądać jakby dopiero zeszły z taśmy produkcyjnej.

Mycie ram okiennych

Dobrym środkiem do mycia ram okiennych jest zwykły płyn do naczyń lub mydło, które zmiękczą wodę i rozprawią się z brudem. Do mycia ram okiennych plastikowych warto także zastosować ocet lub sodę oczyszczoną. Wystarczy któryś z tych składników wymieszać z wodą i zwilżoną szmatką z mikrofibry umyć plastikowe elementy okna.