Kalendarz zrobił prezent uczniom! Jeszcze nie skończyły się wakacje, a tu takie coś! Prawie dwa tygodnie wolnego! I nie chodzi o ferie zimowe

Rok szkolny 2026/2027 przyniesie uczniom wyjątkowo długą przerwę świąteczną – niemal dwa tygodnie wolnego jeszcze przed feriami zimowymi.

Korzystny układ kalendarza pozwoli także rodzicom na dodatkowy dzień wolny od pracy, dzięki przepisom Kodeksu Pracy dotyczącym świąt w sobotę.

Odkryj dokładne daty tej rekordowej przerwy i dowiedz się, jak skutecznie zaplanować długi świąteczny wypoczynek dla całej rodziny.

Rok szkolny 2026/2027 wyjątkowo korzystny dla polskich uczniów. Prawie dwa tygodnie wolnego jeszcze przed feriami zimowymi

Tegoroczne wakacje standardowo potrwają do 31 sierpnia, a uczniowie do szkół wrócą 1 września. Kalendarz początku roku szkolnego 2026/2027 nie układa się zbyt pomyślnie bowiem 1 września wypada w poniedziałek, a co za tym idzie przed uczniami cały tydzień nauki. Nie znaczy to jednak, że nadchodzący rok szkolny nie będzie obfitować w dłuższe przerwy od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów. Ministerstwo Edukacji Naukowej opublikowało kalendarz na rok szkolny 2026/2027, z którego wynika, że uczniów czeka wyjątkowo długa przerwa na Boże Narodzenie. W tym roku święta przypadają na koniec tygodnia. Wigilia, 24 wypada w czwartek, Pierwszy Dzień Świąt w piątek, a Drugi Dzień Świąt w sobotę. Oznacza to, że szkolna przerwa na Boże Narodzenie potrwa od 23 grudnia do 31 grudnia. Ostatnim dniem zajęć dydaktycznych będzie 22 grudnia. Tuż po świętach jest jeszcze Nowy Rok, który ustawowo jest dniem wolnym od pracy i nauki i w 2027 roku przypadnie na piąte. Oznacza to, że uczniowie do szkół wrócą dopiero po weekendzie, w poniedziałek, 4 stycznia, co daje prawie dwa tygodnie wolnego. To nie koniec dobrych wieści. Już po dwóch dniach nauki na uczniów czekać będzie kolejne wolne, czyli Święto Trzech Króli przypadające na środę, 6 stycznia.

Nie tylko uczniowie. Rodzice też mogą mieć dłuższe wolne na Boże Narodzenie 2026

W tym roku kalendarz układa się pomyślnie nie tylko dla uczniów. Również rodzice mogą na święta liczyć na dodatkowy dzień wolny. Wszystko przez to, że Drugi Dzień Świąt, czyli 26 grudnia wypada w sobotę. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, każde święto ustawowe, które przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (czyli najczęściej w sobotę), obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w zamian za to święto. Premier Donald Tusk ogłosił już, że pracownicy rządowi otrzymają wolne w poniedziałek, 28 grudnia. Wiele firm prywatnych również już teraz podjęło takie decyzje. Pracodawcy mogą wyznaczyć jako dzień wolny każdy inny termin tym samym okresie rozliczeniowym.

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