Masz czas tylko do końca października, aby wykopać ogórki i pomidory oraz, by zasiać tam to. Dzięki temu w przyszłym roku pomidory będą bardziej czerwone a ogórki smaczniejsze. Bez tego plony, z roku na rok, będą marnieć

Koniec sezonu na pomidory i ogórki to kluczowy moment na przygotowanie gleby, by nie stała się jałowa i zapewniła obfite plony w kolejnym roku.

Po usunięciu wszystkich resztek roślinnych, niezbędne jest wysianie specjalnego poplonu, który wzbogaci podłoże i zapobiegnie chorobom.

Odkryj, jaka roślina jest idealna na poplon po tych warzywach, aby Twoje zbiory za rok były jeszcze bardziej spektakularne i bezproblemowe!

Co zrobić z krzewami pomidorów i ogórków po ostatnim owocowaniu?

Wielkimi krokami zbliża się jesień, a wraz z nią koniec sezonu wegetacji w ogrodzie. To czas ostatnich zbiorów i szykowania ogrodu do nadchodzącej zimy. Ostatnie owoce pomidorów oraz ogórków dojrzewają wraz z końcem września lub początkiem października. Po ich zebraniu należy rozpocząć odpowiednie zabiegi mające na celu regenerację podłoża. Wiele osób o tym zapomina, przez co gleba, z roku na rok, wydaje coraz słabsze plony i staje się bardziej jałowa.

Po ostatnim zbiorze pomidorów oraz ogórków należy pozbyć się z ziemi krzewów, opadłych owoców, a także systemów korzeniowych. W ten sposób ogranicza się rozwój grzybów i konsekwencji groźnych chorób. Zdrowe części roślin możesz wyrzucić na kompostownik. Chore i przegniłe pędy należy zutylizować, aby nie roznosiły one patogenów po całym ogrodzie. Podłoże po krzewach należy przekopać, aby napowietrzyć ziemię. Na tym etapie usuń z podłoże wszystkie resztki organiczne, takie jak korzenie. Gdy podłoże jest czyszczone i przygotowane możesz wysiać poplon.

Czym jest poplon i dlaczego warto go stosować?

Poplon to nic innego jak dodatkowy zasiew na glebie po skończonej uprawie jednego gatunku. Wyróżnia się poplon letni (po skończonym owocowaniu wczesnych roślin), a także poplon ozimy (nasiona wysiewa się jesienią, aby przezimowały zimę w gruncie). Poplon to polecany zabieg przez profesjonalistów. Wzbogaca on glebę w cenne składniki odżywcze, chroni przed utratą wody, a także ogranicza ryzyko rozmnażania się chwastów. System korzeniowy nasion wysiewanych na poplon rozluźnia i napowietrza glebę. Roślin wysiewanych na poplon nie hoduje się na zbiory, a właśnie jako element odżywienia i wzbogacenia gleby.

Zrób to z ziemią po ogórkach i pomidorach, a zbiory za rok będą jeszcze bardziej obfite

Nie wszystkie rośliny nadają się na poplon. Dobór nasion na poplon powinien być zależny od potrzeb ziemi, a także roślin, jakie rosły w niej wcześniej. W przypadku pomidorów oraz ogórków często poleca się wysiew facelii błękitnej. W wiekszości przypadków roślina ta nie jest blisko spokrewniona z najczęściej uprawianymi warzywami, co znacząco ogranicza ryzyka przetrwania chorób w glebie. Szybko kiełkuje i dobrze przerasta podłoże korzeniami. Eksperci wskazują, że najlepiej jest ją wysiewać od razu po zwolnieniu grządki, gdy panują jeszcze odpowiednie warunki atmosferyczne. Facelia błękitna bowiem źle znosi silne mrozy i zamiera zimą zostawiając na powierzchni grządki naturalną ściółkę.

Wybór facelii błękitnej na poplon po pomidorach i ogórkach nie jest przypadkowy. Jest to element szerszej strategii, jaką jest płodozmian, czyli rotacja upraw. Dzięki temu, że facelia nie jest spokrewniona z roślinami psiankowatymi (pomidory) ani dyniowatymi (ogórki), przerywa cykl rozwojowy patogenów i szkodników specyficznych dla tych grup. Regularne zmienianie miejsca uprawy warzyw jest kluczowe dla zachowania zdrowej gleby i obfitych plonów w kolejnych latach.

Co zamiast poplonu?

Chociaż poplon to doskonały sposób na wzbogacenie gleby, istnieją także inne metody, które warto rozważyć, zwłaszcza jeśli nie planujesz siewu jesiennego. Możesz wzbogacić podłoże, dodając dobrze rozłożony kompost lub obornik. Te naturalne nawozy dostarczają cennych składników odżywczych i poprawiają strukturę gleby, przygotowując ją na przyszłoroczne uprawy. Pamiętaj, aby organiczne dodatki dobrze wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi.

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