Przez najbliższy miesiąc podlewaj tym storczyka, a nie nadążysz za liczeniem nowych pąków! Odżywka, której sekretu strzegą ogrodnicy. Pielęgnacja storczyków

Zalej gorącą wodą i podlewam tym storczyk. Będzie uginać się od kwiatów

Storczyki inaczej zwane orchideami to zdecydowanie najpopularniejsze kwiaty doniczkowe w Polsce Znaleźć je można praktycznie w każdym polskim domu. Naturalnie storczyki pochodzą z południowo-wschodniej Azji – od Indii, poprzez Japonię, aż po Filipiny i północną Australię. Kwiat ten lubi ciepły i wilgotny klimat. Jedną z największych zalet posiadania storczyka jest fakt, że jest to kwiat wieloletni, który wielokrotnie wypuszcza nowe pąki. Aby storczyk w mieszkanku bujnie i długo kwitł warto go dodatkowo odżywiać. Dzięki temu roślina będzie miała stały dopływ potrzebnych jej składników odżywczych. Jednym z najlepszych sposobów na szybkie odżywienie storczyka jest domowa odżywka z łupin czerwonej cebuli. Zbierz łupiny z 2 dużych cebul i zalej je gorącą wodą. Całość dobrze zamknij i odstaw w ciemne miejsce na jedną dobę. Po tym czasie przecedź wywar i podlewaj nim storczyki raz w tygodniu. Już po około dwóch tygodniach zauważysz działanie tej domowej odżywki. Storczyk będzie wyraźnie ładniejszy i mogą pojawić się na nim pierwsze pąki. Łupiny z cebuli zwierają wiele cennych składników odżywczych, które pobudzają i stymulują rośliny. To między innymi witaminy z grupy B, E, C, a także pierwiastki takie jak wapń, żelazo, potas, siarkę, fosfor, mangan, miedź, cynk, selen oraz bor.

Dlaczego storczyk marnieje jesienią i zimą?

Wiele osób zauważa, że ich storczyki marnieją w sezonie jesienno-zimowym. Powodem takiego stanu rzeczy mogą być kaloryfery, które skutecznie wysuszają powietrze. Orchidee lubią wilgotne powietrze. O tej porze roku potrzebują więcej zraszania oraz wilgoci. Nie stawiaj storczyków w pobliżu grzejnika, a jeżeli trzeba zadbać o nawilżanie powietrza. Możesz to zrobić rozwieszając na kaloryferach mokre ręczniki.