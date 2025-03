Rozsyp kilka garści po dywanie, po 30 minut chodnik będzie jak nowy. Usunie uciążliwe plamy i brzydkie zapachy. Sposób na pranie dywanu na sucho

Wysyp to na dywan i odczekaj 30 minut. Chodnik będzie jak nowy

Często nie zdajemy sobie sobie, jak wiele zabrudzeń zbiera się na dywanie. Chłonie on wszystkie brzydkie zapachy z domu, a dodatkowo nawet zwykłe chodzenie powoduje zabrudzenia. Regularne pranie dywanu to podstawa czystego domu. Wiele osób robi to zdecydowanie za rzadko, a ma to wpływ na nasze samopoczucie. Szczególnie ważne jest to w przypadku, gdy w domu są małe dzieci oraz zwierzęta. Powiedzmy sobie jednak szczerze, klasyczne pranie dywanu na mokro to ciężka sprawa. Nie tylko trzeba się mocno natrudzić, aby doczyścić wszystkie zabrudzenia, ale także znaleźć sposób na schnięcie chodnika. Dywan może schnąć przez wiele godzin. Nie zawsze można zostawić dywan do wyschnięcia na podłodze. Drewniane panele mogą się w ten sposób zniszczyć. Rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej pralni dywanów. Firma przyjeżdża, zabiera dywan, a następne odwozi go dokładnie wypranego. Taka usługa kosztuje około 200-300 zł za jeden chodnik.

Dywan można odświeżyć stosując także pranie na sucho. To szybka metoda, która pozwala na pozbycie się brzydkich zapachów oraz większych plam z chodnika. Do prania dywanu na sucho będziesz potrzebować sody oczyszczonej oraz wiórek z szarego mydła. Możesz szare mydło zetrzeć tarce z dużymi oczkami. Zarówno sodę oczyszczoną oraz wiórki szarego mydła rozsyp na dywanie i delikatnie wetrzyj we włosie. Odczekaj około 30 minut, a następnie dokładnie odkurz dywan. Zarówno soda oczyszczona, jak i szare mydło mają właściwości przeciwbakteryjne. Świetnie usuwają zabrudzenia, a także niwelują brzydkie zapachy. Ta metoda prania dywanu na sucho pozwoli Ci szybko odświeżyć chodnik i sprawi, że będzie on dłużej idealnie czysty. Stosuj ją raz w miesiącu.

