Schładza mieszkanie w czasie upałów! W Action kosztuje tylko 60 zł! Przed nadchodzącą falą upałów musisz mieć go w domu

Karolina Piątkowska
2025-08-13 9:55

Kiedy żar leje się z nieba i nawet noce nie przynoszą chwili wytchnienia absolutnie niezbędnym urządzeniem staje się wiatrak domowy, albo wentylator. Potrafi on skutecznie schłodzić powietrze i zapewnia przyjemny wiaterek, który zdecydowanie można porównać do morskiej bryzy. W ostatnim czasie prawdziwym hitem stały się wentylatory kolumnowe, które nie tylko rewelacyjnie działają, ale również wyglądają stylowo i doskonale wpasowują się w domowe wnętrza. W sklepach sieci Action znajdziemy właśnie takie urządzenie

Kiedy latem temperatury sięgają 30 stopni to najlepszym rozwiązaniem wydaje się wyjazd nad wodę i przebywanie na świeżym powietrzu. Nie zawsze mamy jednak taka możliwość, z większość osób raczej nie może pozwolić sobie na urlop trwający od czerwca do sierpnia. Upały w mieście potrafią dać nieźle w kość, duszne powietrze, nagrzane pomieszczenia i tropikalne noce, podczas których pojawiają się problemy z zaśnięciem. W takiej sytuacji absolutnym niezbędnikiem jest domowy wentylator. To urządzenie zapewni przyjemny wiaterek w pokoju i sprawi, że upały będą łatwiejsze do przeżycia.

Tanie wentylator w Action! Tylko 60 zł

Jeżeli nie chcesz wydawać pieniędzy na drogie wentylatory to zdecydowanie powinieneś zainteresować się ofertą Action. Tylko teraz, w promocji kupisz wentylator stołowy za 59,99 zł. "Wystarczy ustawić wentylator na biurku, wsadzić wtyczkę do kontaktu i już! Model stołowy można ustawić na 3 różne prędkości i ma funkcję oscylacji. Dzięki niej wentylator porusza się z lewej do prawej, a świeże powietrze jest równomiernie dystrybuowane w całym pomieszczeniu. Przechylane śmigło wentylatora zapewnia optymalne chłodzenie. Marka Kinzo słynie z niezawodnego sprzętu wysokiej jakości". 

Jak prawidłowo używać wentylatora w czasie upałów?

 Aby obniżyć temperaturę w pomieszczeniu, postaw wentylator przy oknie i skieruj go na zewnątrz, co pozwoli usunąć nagrzane powietrze. Dla lepszej cyrkulacji chłodniejszego powietrza, rozważ użycie dodatkowego wentylatora w głębi pokoju. Wentylator może również poprawić jakość powietrza, gdy jest duszno lub wilgotno.

