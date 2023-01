Ta dojrzała kobieta to prawdziwa petarda! Internauci dawali jej 35 lat. Prawda zwala z nóg

Kobieta wygląda na 35 lat, a w rzeczywistości ma o wiele więcej

Lynda działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się momentami ze swojego życia prywatnego. Kobieta opowiada o uczuciach, diecie, czy nawet dzieli się z fanami szczegółami ze swoich randek. Wiadomo, że Lynda jest singielką. Jej konto na TikToku każdego dnia śledzą dziesiątki tysięcy osób. W ostatnim czasie kobieta, która niewątpliwie zachwyca sylwetką i urodą, zadała swoim obserwatorom pytanie dotyczące tego, na ile lat ich zdaniem wygląda. Raczej takich odpowiedzi fanów się nie spodziewała. Większość internautów zgodnie stwierdziła, że kobieta ma około 35 lat. Wtedy TikTokera postanowiła ujawnić prawdę na temat swojego wieku. W tym celu zamieściła kolejny filmik na swoim koncie. Lynda wyznała w nim, że ma... 65 lat! Ta odpowiedzią zszokowała obserwatorów, którzy w komentarzach pytali jak to możliwe, że mając 65 lat, można wyglądać tak młodo i zjawiskowo. "Nie wyglądałam tak dobrze, jak miałam 25 lat. Jesteś królową!" - pisali w komentarzach pod filmikiem.

65-latka zdradziła sekret swojej urody

Jak podkreśliła 65-latka w swoim nagraniu, jej wygląd to zasługa genów. Kobieta wyprała się, że kiedykolwiek poddała się operacji plastycznej. - Ciągle to słyszę, ale obiecuję, że nigdy nie miałem BBL [brazylijskiego liftingu pośladków]. To wszystko genetyka - wyjaśniła. Wcześniej Lynda wyznała, że nigdy nie była mężatką ani nie miała dzieci. Zdaniem obserwatorów to także może być przyczyna jej młodego wyglądu.

Sonda Czy Twoim zdaniem kobieta wygląda na 65 lat? Tak Nie