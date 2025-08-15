Te rośliny sadź w ogrodzie jesienią! Dzięki temu zamienisz szary i przekwitły ogród w bajeczną krainę. Kwiaty, które można sadzić we wrześniu

Jakie kwiaty sadzić we wrześniu? Okazuje się, że wczesną jesienią kolory wcale nie nie muszą zamierać w Twoim ogrodzie. Ciemierniki,to wyjątkowe rośliny, które rozkwitają, gdy większość ogrodów śpi. Ich delikatne, zwisające kwiaty, pojawiające się w środku zimy lub wczesną wiosną, wnoszą do ogrodu powiew świeżości i elegancji. Posadź je jesienią w ogrodzie, a zamienisz przestrzeń w bajkowy świat.

i Autor: Shutterstock/ Shutterstock