Te rośliny sadź w ogrodzie jesienią! Dzięki temu zamienisz szary i przekwitły ogród w bajeczną krainę. Kwiaty, które można sadzić we wrześniu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-08-15 17:28

Jakie kwiaty sadzić we wrześniu? Okazuje się, że wczesną jesienią kolory wcale nie nie muszą zamierać w Twoim ogrodzie. Ciemierniki,to wyjątkowe rośliny, które rozkwitają, gdy większość ogrodów śpi. Ich delikatne, zwisające kwiaty, pojawiające się w środku zimy lub wczesną wiosną, wnoszą do ogrodu powiew świeżości i elegancji. Posadź je jesienią w ogrodzie, a zamienisz przestrzeń w bajkowy świat.

Ciemierniki

i

Autor: Shutterstock/ Shutterstock
  • Jesień to idealny czas na sadzenie roślin, które rozkwitną w Twoim ogrodzie, a ciemierniki są doskonałym wyborem na wrzesień.
  • Te zachwycające kwiaty oferują bogactwo barw i są łatwe w uprawie, preferując półcień i żyzną glebę.
  • Chcesz, by Twój ogród zachwycał kolorami przez cały rok? Dowiedz się, jak prawidłowo sadzić i pielęgnować ciemierniki, by cieszyć się ich pięknem!

Jesienne kwiaty w Twoim ogrodzie. Jakie rośliny sadzić we wrześniu?

Ciemierniki zachwycają bogactwem odmian, różniących się kolorem, kształtem i wielkością kwiatów. Możemy wybierać spośród czystej bieli, kremowych odcieni, różu, purpury, a nawet ciemnych, niemal czarnych barw. Niektóre odmiany posiadają nakrapiane lub smużkowane płatki, co dodaje im jeszcze więcej uroku. Liście ciemierników są skórzaste i zimozielone, co sprawia, że roślina prezentuje się atrakcyjnie przez cały rok.

Jak sadzić ciemierniki?

Aby cieszyć się pięknymi kwiatami ciemierników, należy zapewnić im odpowiednie warunki uprawy:

  • Stanowisko: Ciemierniki preferują półcieniste lub cieniste stanowiska. Unikaj miejsc z bezpośrednim, palącym słońcem, szczególnie w godzinach popołudniowych. Idealne są miejsca pod drzewami liściastymi, gdzie latem panuje cień, a zimą, po opadnięciu liści, dociera więcej światła.
  • Gleba: Rośliny te najlepiej rosną w glebie żyznej, próchniczej, dobrze przepuszczalnej i lekko zasadowej (pH 6.5 -7.5). Ciężką glebę gliniastą należy rozluźnić dodając kompostu lub torfu.
  • Podlewanie: Ciemierniki lubią wilgotną glebę, ale nie tolerują przelania. Podlewaj regularnie, szczególnie w okresach suszy. Zimą, gdy gleba jest zamarznięta, podlewanie nie jest konieczne.
  • Nawożenie: Nawożenie ciemierników jest ważne dla obfitego kwitnienia. Wiosną, po przekwitnięciu, można zastosować nawóz wieloskładnikowy o spowolnionym działaniu. Można również zastosować kompost lub obornik.
  • Przycinanie: Usuwanie przekwitłych kwiatostanów pobudza roślinę do wytwarzania nowych pąków. Wiosną można również usunąć uszkodzone lub chore liście.

Ciemierniki można sadzić w dwóch terminach:

  • Wiosną (marzec - kwiecień): Jest to dobry termin dla sadzonek z pojemników, które zdążyły już się ukorzenić.
  • Jesienią (wrzesień - październik): Wrzesień to idealny miesiąc na sadzenie ciemierników! Daje im to czas na ukorzenienie się przed nadejściem zimy.

Jak sadzić ciemierniki?

  • Wybierz odpowiednie stanowisko.
  • Przygotuj glebę. Przekop ją i dodaj kompost lub torf, aby poprawić jej strukturę i żyzność.
  • Wykop dołek o głębokości i szerokości dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa rośliny.
  • Wyjmij roślinę z pojemnika i delikatnie rozluźnij korzenie.
  • Umieść roślinę w dołku tak, aby górna część bryły korzeniowej znajdowała się na poziomie gruntu.
  • Zasyp dołek ziemią i delikatnie ubij.
  • Podlej obficie po posadzeniu.
  • Ściółkuj wokół rośliny korą, liśćmi lub kompostem, aby zatrzymać wilgoć w glebie i zapobiec rozwojowi chwastów.
Przeczytaj także:
Przez to na trawniku pojawiają się zółte i brązowe plamy! Winny może być Twój k…
Super Express Google News
Quiz o letnich kwiatach. Twoja babcia zdobędzie 10/10, a Ty?
Pytanie 1 z 10
Który kwiat słynie z charakterystycznego, słonecznego wyglądu i zdolności do „podążania" za słońcem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JESIENNE KWIATY
kwiaty na zimę
KWIATY