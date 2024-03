i Autor: Shutterstock

Aktywność fizyczna

Ten problem z pupą dotyczy wielu kobiet. Jest bagatelizowany, a jest niebezpieczny dla zdrowia. Na czym polega syndrom martwego pośladka?

katk 14:03

Okazuje się, że ten problem jest naprawdę powszechny. Syndrom martwego pośladka dotyka coraz więcej kobiet i choć jest niepozorny, to może przyczynić się do wielu dolegliwości zdrowotnych. Dlatego też należy od razu reagować. Jak wygląda zespół martwego pośladka, co jest jego przyczyną i jak temu zapobiec i leczyć?