Weź z kuchennej szafki i wlej 1/2 szklanki do pralki. Ciemne ubrania w końcu przestaną śmierdzieć stęchlizną. Sposób na pachnące pranie

Czarne ubrania w końcu przestaną śmierdzieć stęchlizną

Wiele osób narzeka, że ciemne rzeczy, nawet te prane wielokrotnie, mogą po wyjęciu z pralki brzydko pachnieć. I zapewne, kiedy wyjmujesz swoją ulubioną czarną bluzkę z pralki, wyczuwasz nieprzyjemną woń stęchlizny, to w pierwszej chwili zastanawiasz się, czy wszystko zrobiłaś zgodnie z planem. Okazuje się, że nieładny zapach ubrania to niekończenie nasza wina, a barwników zastosowanych przez producenta podczas produkcji danej odzieży. Otóż ciemne rzeczy są często barwione sztuczną henną, która po zetknięciu z detergentem zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach. Dlatego w takiej sytuacji na pewno nie będzie dodawanie większej ilości płynu czy proszku do prania, bo jedynie wzmogą brzydką woń. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić płyn zmiękczający octem.

Sposób na pachnące ciemne pranie

Wystarczy do pralki zamiast płynu do płukania, wlać pół szklanki octu z dodatkiem 10 kropli olejku eterycznego. Tak powstaje ekologiczny płyn do płukania tkanin, który nie tylko nada naszym czarnym ubraniom piękny zapach na wiele dni, ale także znakomicie zmiękcza tkaniny i sprawi, że ich kolory staną się intensywne.

Domowy sposób na pięknie pachnące pranie. Czyszczenie pralki

Jeśli chcesz, aby pranie pięknie pachniało wsyp do bębna kilka łyżek sody oczyszczonej, która skutecznie zlikwiduje znajdujące się na tkaninach nieprzyjemne zapachy i dodatkowo usunie wszelkie zabrudzenia. Soda oczyszczona użyta do prania sprawi, że ubrania będą miękkie i miłe w dotyku. Dodatkowo nie wolno zapominać o regularnym czyszczeniu pralki, gdyż czysta pralka to czyste pranie. Czyszczenie pralki to czynność, którą trzeba robić regularnie przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w jej wnętrzu brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To z kolei sprawi, że pranie będzie śmierdzieć stęchlizna, a w końcu nie o to nam chodzi. Jak wyczyścić pralkę? Wlej płyn do mycia naczyń do bębna, wsyp 1 małe opakowanie kwasku cytrynowego i opakowanie proszku do pieczenia. Nastaw program o temperaturze prania 90 stopni.