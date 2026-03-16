Wrzuć cebulę do gotujących się ziemniaków. Będą smakować lepiej niż kiedykolwiek. Gotowanie ziemniaków 

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-16 11:31

Ziemniaki są nieodłącznym elementem większości polskich dań. Dlatego warto poznać triki kuchenne na gotowanie ziemniaków, dzięki którym ich smak i konsystencja będą o niebo lepsze niż podczas standardowego przygotowywania. Jednym z takich sposobów na gotowanie ziemniaków jest dodanie cebuli. Wystarczy przekroić ją na pół i wrzucić do garnka z warzywem, a będą smakować lepiej niż kiedykolwiek.

  • Dodanie cebuli do gotujących się ziemniaków to sekret, który nada im głębszego aromatu i delikatnej słodyczy.
  • Wystarczy wrzucić przekrojoną na pół cebulę do garnka na początku gotowania, aby ziemniaki stały się bardziej wyraziste.
  • Ten prosty trik sprawi, że ziemniaki będą smakować lepiej niż kiedykolwiek, bez smaku zupy cebulowej.
  • Odkryj, jak ten subtelny dodatek odmieni smak Twoich ziemniaków i zaskoczy domowników!

Wrzuć cebulę do gotujących się ziemniaków. Będą smakować lepiej niż kiedykolwiek

Ziemniaki są podstawą wielu polskich dań. Są nie tylko dodatkiem do mięsnych potraw, ale także stanowią podstawowy składnik niektórych przysmaków. Młode ziemniaki, dostępne głównie wiosną i latem, najlepiej smakują gotowane w mundurkach z koperkiem. Jesienią i zimą, kiedy dostępne są odmiany mączyste, idealnie nadają się na puree, placki ziemniaczane czy frytki. Warto eksperymentować z różnymi odmianami, aby odkryć, które najlepiej nam smakują. Oczywiście poza konkretną odmianą ziemniaków wpływ na ich smak po ugotowaniu mają także dodatki, których użyjemy podczas gotowania. Jest to z pewnością między innymi sól, bez której warzywo mogłoby mieć dla nas zbyt mdławy smak. Kucharki polecają także, aby do gotujących się ziemniaków dodać cebulę. Ponoć dzięki niej smakują lepiej niż kiedykolwiek. 

Gotowanie ziemniaków z cebulą. Co daje?

Gotowanie ziemniaków z cebulą to doskonały sposób na wzbogacenie ich smaku. Nadam potrawie głębszego aromatu i delikatnej słodyczy. Najlepiej dodać obraną, przekrojoną na pół cebulę bezpośrednio do garnka z ziemniakami na początku gotowania. Podczas gotowania odda ona swój aromat równomiernie, a ziemniaki nie będą smakować mdło. Efekt ten jest oczywiście subtelny, ziemniaki nie smakują jak zupa cebulowa, lecz są po prostu smaczniejsze i bardziej wyraziste.

Sposoby na przyrządzenie ziemniaków

Ziemniaki można podawać na wiele sposobów. Można na przykład upiec je w piekarniku z ziołami i odrobiną oliwy – uzyskasz chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku frytki lub ćwiartki. Inna opcja to gotowanie na parze, co pozwala zachować więcej składników odżywczych i intensywniejszy smak. Możesz też przygotować ziemniaki w mikrofalówce, co jest najszybszą metodą, idealną gdy brakuje Ci czasu.

Jak ugotować ziemniaki, aby się nie rozpadały?

Podczas gotowania ziemniaków należy przestrzegać kilku zasad, które uchronią to warzywo przed rozpadaniem. Po pierwsze, zawsze zaczynaj gotowanie ziemniaków od zimnej, osolonej wody. Wrzucenie ich do wrzątku sprawi, że zewnętrzna warstwa ugotuje się szybciej niż środek, co może skutkować nierównym ugotowaniem. Po drugie, nie przekraczaj zalecanego czasu gotowania – ziemniaki powinny być miękkie, ale nie rozgotowane. Sprawdzaj ich miękkość widelcem. Po trzecie, nigdy nie dodawaj soli do wody zbyt późno – sól dodana na początku gotowania wnika w ziemniaki, poprawiając ich smak.

