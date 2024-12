Wymieszaj 1 łyżeczkę z wodą i pryskaj tym bożonarodzeniowy stroik z żywych gałązek. Postoi 2 tygodnie dłużej. Eskpresowa odżywka na Święta

Co zrobić, aby bożonarodzeniowy stroik stał dłużej?

Bożonarodzeniowe stroki to obok choinki najpopularniejsze świąteczne ozdoby do domów. Część osób wykonuje je samodzielnie z uciętych gałązek choinki, a część kupuje naturalne stroiki. W przeciwieństwie do sztucznych często stoją one krócej i szybko zaczynają gubić igły. Okazuje się jednak, że często sami popełniamy błędy, przez które stroik wysycha i gubi igły. Jednym z najpoważniejszych błędów jest suche powietrze. Zimą to prawdziwa zmora w wielu polskich domach. Przesuszone przez grzejniki powietrze bardzo niekorzystnie działa na rośliny w domu. Suchego powietrza nie lubią storczyki, grudnik oraz skrzydłokwiat. Również żywa choinka i naturalne stroiki nie powinny stać w pomieszczeniach z suchym powietrzem. Nigdy nie stawiaj ich blisko kaloryferów. W tym okresie zadbaj o nawilżenie. Na grzejnikach rozwieszaj mokre ręczniki, które wysychając będą parowały i zwilżały powietrze. Dobrym rozwiązaniem są także ceramiczne pojemniki z wodą wieszane na kaloryferach. Pamiętaj, że suche powietrze nie tylko na kwiaty działa źle. Może ono powodować chrypę, bóle gardła oraz przesuszenia skóry.

Wsyp to do wody i spryskaj igły bożonarodzeniowego stroik. Postoi 2 tygodnie dłużej

Do samodzielnego przygotowania stroika na święta warto wykorzystać gąbkę florystyczną. Namocz ją w wodzie i w nią wbijaj gałązki choinki. Dzięki temu stroik będzie odpowiednio nawilżony przez dłuższy czas. Co jakiś czas możesz dolać wody do gąbki, aby ta nie wysychała. Dobrym pomysłem jest także pryskanie igieł stroika, aby te nie wysychały. Możesz to robić mieszanką wody i cukru. W szklance wymieszaj 1 łyżeczkę cukry i 50 ml wody. Tak przygotowaną mieszanką obficie pryskaj stroik. Woda z cukrem świetnie sprawdzi się również do podlewania choinki. Cukier dostarczy jej potrzebnych składników odżywczych i sprawi, że dłużej nie będzie gubiła igieł.