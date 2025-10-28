Wystarczą 3 łyżki. Kamień z kabiny prysznicowej rozpuści się bez szorowania. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-10-28 5:20

Kabina prysznicowa to miejsce, w którym bardzo szybko pojawia się kamień. Zwłaszcza w uszczelkach i jej zakamarkach, które są trudno dostępne, z czasem gromadzi się osad. Jego usunięcie wymaga często rozmontowania kabiny. Jednak zanim to zrobisz, wypróbuj domowy sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej. Wystarczą dosłownie trzy łyżki tego proszku, aby pozbyć się brudu i kamienia z każdego jej zakamarka.

Czyszczenie kabiny prysznicowej

i

Autor: Shutterstock
  • Kamień i osad w kabinie prysznicowej to powszechny problem, szczególnie w trudno dostępnych zakamarkach.
  • Istnieje prosty, domowy sposób, by skutecznie usunąć nawet najbardziej uporczywy brud.
  • Poznaj przepis na mieszankę z zaledwie trzech składników, która sprawi, że Twoja kabina będzie lśnić bez demontażu!

Wystarczą 3 łyżki, aby wyczyścić kabinę prysznicową z kamienia. Usunie osad z każdego zakamarka

Kabina prysznicowa jest jednym z tych miejsc w domu, które brudzi się najszybciej. Podczas kąpieli na szybach osadzają się resztki kosmetyków, wody i tworzą trudne do usunięcia zacieki. Jeśli nie będą czyszczone regularnie, to z czasem utworzy się na kabinie prysznicowej kamień. Co gorsza - często zachodzi on w różne zakamarki i uszczelki w kabinie i wówczas jedyną opcją na wyczyszczenie tych miejsc jest rozmontowanie prysznica. Zanim jednak podejmiemy się tak radykalnego kroku, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej, który dosłownie rozpuszcza kamień i brud. Dzięki temu z łatwością poradzi sobie z osadem nagromadzonych w przeróżnych szczelinach. Do małej miseczki wlewam 30 ml gorącej wody, dodaję 2 łyżki nadwęglanu sodu i 1 łyżkę kwasku cytrynowego. Za pomocą szczoteczki nakładam powstałą mieszankę na miejsca w kabinie, gdzie pojawił się kamień i osad. Pozostawiam ją na 30 minut i szoruję szczoteczką. Na koniec spłukuję wodą, a po kamieniu nie będzie ani śladu.

Domowe sposoby na czyszczenie kabiny prysznicowej

Istnieje również kilka skutecznych sposobów na czyszczenie szklanych elementów kabiny prysznicowej. Jednym z nich jest sposób z wykorzystaniem octu i płynu do mycia naczyń. Cały sekret polega na tym, że ocet doskonale rozprawi się z kamieniem i zaciekami z wody, natomiast płyn do mycia naczyń pomoże doczyścić osad z mydła. Do pustej butelki ze spryskiwaczem wlej około 100 ml płynu do mycia naczyń. W garnku podgrzej szklankę octu, tak, by była ciepła. Wlej go do butelki z płynem i wymieszaj. Taką mieszanką spryskuj kabinę prysznicową i wetrzyj ją gąbką. Pozostaw ją na około 30 minut i spłucz zimną wodą. 

Polecany artykuł:

Wetrzyj w fugi w łazience i zostaw na 30 minut. Wyżre całą pleśń i brud. Czyszc…
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE KABINY PRYSZNICOWEJ