Wystarczą 3 łyżki. Kamień z kabiny prysznicowej rozpuści się bez szorowania. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Kamień i osad w kabinie prysznicowej to powszechny problem, szczególnie w trudno dostępnych zakamarkach.

Istnieje prosty, domowy sposób, by skutecznie usunąć nawet najbardziej uporczywy brud.

Poznaj przepis na mieszankę z zaledwie trzech składników, która sprawi, że Twoja kabina będzie lśnić bez demontażu!

Wystarczą 3 łyżki, aby wyczyścić kabinę prysznicową z kamienia. Usunie osad z każdego zakamarka

Kabina prysznicowa jest jednym z tych miejsc w domu, które brudzi się najszybciej. Podczas kąpieli na szybach osadzają się resztki kosmetyków, wody i tworzą trudne do usunięcia zacieki. Jeśli nie będą czyszczone regularnie, to z czasem utworzy się na kabinie prysznicowej kamień. Co gorsza - często zachodzi on w różne zakamarki i uszczelki w kabinie i wówczas jedyną opcją na wyczyszczenie tych miejsc jest rozmontowanie prysznica. Zanim jednak podejmiemy się tak radykalnego kroku, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej, który dosłownie rozpuszcza kamień i brud. Dzięki temu z łatwością poradzi sobie z osadem nagromadzonych w przeróżnych szczelinach. Do małej miseczki wlewam 30 ml gorącej wody, dodaję 2 łyżki nadwęglanu sodu i 1 łyżkę kwasku cytrynowego. Za pomocą szczoteczki nakładam powstałą mieszankę na miejsca w kabinie, gdzie pojawił się kamień i osad. Pozostawiam ją na 30 minut i szoruję szczoteczką. Na koniec spłukuję wodą, a po kamieniu nie będzie ani śladu.

Domowe sposoby na czyszczenie kabiny prysznicowej

Istnieje również kilka skutecznych sposobów na czyszczenie szklanych elementów kabiny prysznicowej. Jednym z nich jest sposób z wykorzystaniem octu i płynu do mycia naczyń. Cały sekret polega na tym, że ocet doskonale rozprawi się z kamieniem i zaciekami z wody, natomiast płyn do mycia naczyń pomoże doczyścić osad z mydła. Do pustej butelki ze spryskiwaczem wlej około 100 ml płynu do mycia naczyń. W garnku podgrzej szklankę octu, tak, by była ciepła. Wlej go do butelki z płynem i wymieszaj. Taką mieszanką spryskuj kabinę prysznicową i wetrzyj ją gąbką. Pozostaw ją na około 30 minut i spłucz zimną wodą.