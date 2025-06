Wystarczyła tylko 1 łyżka, aby ocalić żółknący skrzydłokwiat. Już następnego dnia odbił i obrodził w piękne kwiaty. Nawóz do skrzydłokwiatu

Wystarczyła tylko 1 łyżka, aby ocalić żółknący skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum), znany również jako lilia pokoju, od wielu lat jest jednym z najbardziej lubianych roślin doniczkowych w polskich domach. I ten fakt nikogo nie dziwi, gdyż stanowi on fantastyczną ozdobę pomieszczenia. Piękny biały kwiat otulają gęste, zielone liście. Co więcej, skrzydłokwiat jest znany również ze swoich właściwości oczyszczających powietrze, co jest przydatne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Choć nie jest to roślina wymagająca w pielęgnacji, to jednak czasami mimo włożonego serca i pracy w zapewnienie mu odpowiednich warunków, z niewiadomych przyczyn nasz skrzydłokwiat marnieje. Wówczas zastanawiamy się, jak ocalić marniejący skrzydłokwiat i przywrócić mu dawny wygląd. Kiedy zauważyłam, że moja roślina doniczkowa wyraźnie słabnie, szybko zastosowałam ratującą kurację. Wystarczała tylko jedna łyżka, aby ocalić żółkniejący skrzydłokwiat i sprawić, że już następnego dnia odbił.

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu na żółknące liście. Jak go przygotować i stosować?

W trosce o niego nie należy zapominać o odżywianiu rośliny. Tylko zapewnienie odpowiednich składników i mikroelementów sprawi, że marniejący skrzydłokwiat odbije i będzie rósł jak szalony. Zamiast stosować gotowe odżywki do roślin, ja przygotowuję domowy nawóz do skrzydłokwiatu. Dlatego ja raz w miesiącu stosuję ten domowy nawóz do skrzydłokwiatu na żółknące liście może uratować naszą roślinę doniczkowa i pomóc jej w odbiciu. Do jego przygotowania potrzebujesz jedynie sody oczyszczonej. Rozpuść 1 łyżeczkę sody w 1 litrze chłodnej wody i dokładnie wymieszaj. Następnie podlej powstałym roztworem swój skrzydłokwiat. Pamiętaj oczywiście, aby wcześniej skontrolować pH gleby w doniczce.

Nawóz do marniejącego skrzydłokwiatu z sody oczyszczonej. Właściwości

Ze względu na swoje właściwości, soda oczyszczona jest polecana jako środek do pielęgnacji roślin. Soda oczyszczona ma odczyn zasadowy, dlatego teoretycznie może pomóc w obniżeniu kwasowości gleby. Skrzydłokwiat preferuje lekko kwaśne podłoże (pH 5,5-6,5), więc w przypadku zbyt kwaśnej gleby, soda mogłaby pomóc w przywróceniu optymalnego pH. Dodatkowo nawóz z sody oczyszczonej do skrzydłokwiatu wykazuje pewne właściwości przeciwgrzybicze, co mogłoby pomóc w zwalczaniu chorób grzybowych, które czasami atakują roślinę, a ta w efekcie marnieje.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu. Co lubi?

Jak zadbać o skrzydłokwiat, aby zdrowo rósł?

Postaw roślinę w miejscu niezbyt nasłonecznionym.

Unikaj miejsc narażonych na przeciągi, bo skrzydłokwiat ich nie lubi.

Podlewaj go systematycznie - gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra.