Zbliża się ekstremalna pogoda. Tego nie było od wielu lat. Będzie niebezpiecznie. Apel o niewychodzenie z domu

Karolina Piątkowska
2026-01-20 14:54

Zima w tym roku pokazała swoje pięknie, a zarazem niebezpieczne oblicze. W Polsce termometry wskazują kilkudziesięciu stopniowe mrozy, a w Rosji zaspy sięgają kilku pięter. Również zachodnia Europą mierzy z potężnym działaniem natury. W popularnym rejonie turystycznym ogłoszono właśnie alarm przed nadciągającym załamaniem pogody i zaapelowano o pozostanie w domach.

W nocy i nad ranem nie będzie nic widać. Gdy spojrzysz na termometr, mocno się zdziwisz! [Pogoda na jutro 26.02.2025]

Autor: Shutterstock Prognoza pogody IMGW na środę, 26.02.2025 r.
  • Zima 2026 zaskakuje Europę ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, od mrozów w Polsce po cyklon na Sycylii.
  • Włoska Sycylia zmaga się z intensywnymi burzami, gradobiciem i silnym wiatrem, a cyklon Harry zagraża wyspie.
  • Władze apelują o pozostanie w domach, zamykają szkoły i uruchamiają centra kryzysowe – czy Europa jest gotowa na taką pogodę?

Zima 2026 atakuje Polskę i Europę

Śnieg, mróz i gołoledź na chodnikach. W tych słowach można podsumować pogodę w Polsce w ostatnich tygodniach. Okresy siarczystych mrozów przeplatają się z etapami niewielkiej odwilż. Według synoptyków taka pogoda może utrzymać się do początku lutego 2026. Nie tylko Polska zmaga się z uroki prawdziwej zimy. Na Kamczatce pokazali zaspy śnieżne sięgające nawet 4 piętra, a atakowany przez Rosjan Kijów zmaga się z siarczystym mrozem.

Gwałtownie zjawiska pogodowe odczuwalne się nie tylko w centralnej i wschodniej Europie. Również zachodnia częściej kontynentu mierzy się z niebezpieczna pogodą. Bardzo intensywne burze, a także gradobicia oraz wiatr spowodowały, że włoska Sycylia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Władze apelują o rozsądek i niewychodzenie z domu bez pilnej potrzeby. Zwłaszcza centrum Sycylii narażone jest na atak cyklonu Harry.

Bardzo intensywne ulewy i burze, oraz włoska Obrona Cywilna. Jak podaje onet w mediach rozbrzmiewa ostrzenia. Eksperci zwracają uwagę, że nadchodzącej załamanie pogody może być niebezpieczne. Taka sytuacja w tym rejonie od dawna nie miała miejsca.

Zamknięte szkoły i Obrona Cywilna w akcji

W sumie w 200 sycylijskich gminach uruchomiono kryzysowe centra operacyjne, a w stanie gotowości pozostają wszystkie służby oraz Obrona Cywilna. W 150 miastach podjęta decyzje o zamknięciu wielu obiektów publicznych w tym szkół, parkowania oraz cmentarzu.

Władze 200 gmin uruchomiły kryzysowe. Cały czas apeluje się do mieszkańców o rozwagę i pozostanie w domach.

- Silne porywy wiatru mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Proszę mieszkańców, by ograniczyli wychodzenie z domów i opuszczali je tylko w razie pilnej konieczności - powiedział Burmistrz Palermo Roberto Lagalla.

Zagrożone atakiem cyklonu są także rejony Sardynii oraz Kalabrii. Synoptycy wskazują, że w wielu rejonach w ciągu najbliższej doby może spaść więcej deszczu niż przez ostatnie 3 miesiące. Fale na otwartym morzu maja sięgać 9 metrów, a w rejonach przybrzeżnych nawet 7 metrów.

