Złap pęsetą i przetrzyj przypalone żelazko. Brud odpadnie, a urządzenie będzie jak nowe. Sposób na przypalone żelazko

Przypalone żelazko to częsty problem, który może zniszczyć sprzęt, jeśli nie wiesz, jak prawidłowo usunąć spaleniznę.

Odkryj zaskakujący, ale skuteczny sposób na czyszczenie przypalonej stopy żelazka za pomocą popularnego leku.

Dowiedz się, jak szybko i bezpiecznie przywrócić żelazku blask, używając domowych metod.

Nie pozwól, aby przypalenie zniszczyło Twoje żelazko – sprawdź, jak skutecznie usunąć zabrudzenia i kamień.

Złap pęsetą i przetrzyj przypalone żelazko. Brud odpadnie

Przypalone żelazko - to historia, która przytrafiła się chyba każdemu z nas przynajmniej raz w życiu. Tak naprawdę wystarczy chwila nieuwagi podczas prasowania, aby poczuć ten zapach spalenizny i okazuje się, że stopa żelazka jest czarna. I co wtedy powinno się zrobić, aby ocalić swój sprzęt do prasowania? Po pierwsze i najważniejsze - poczekaj aż przestygnie. Pod żadnym pozorem nie próbuj czyścić rozgrzanego żelazka, a już na pewno nie szorstką gąbką. To najprostszy przepis na katastrofę i zniszczony sprzęt. Czym zatem wyczyścić przypalone żelazko, aby go nie uszkodzić, ale też skutecznie usunąć spaleniznę? W takiej sytuacji ja zawsze sięgam do swojej apteczki, wyjmuję z niej popularny lek, który chyba większość z nas ma w domu. Chodzi o paracetamol i czyszczę nią przypalone żelazko. Jak to zrobić?

Czyszczenie przypalonego żelazka paracetamolem

Wyczyszczenie przypalonego żelazka ułatwi paracetamol. Ja jestem zachwycona efektami czyszczenia tym popularnym lekiem przeciwbólowym. Potrzebujesz kilku tabletek paracetamolu i pęsety. Jak wyczyścić przypalone żelazko paracetamolem? Rozgrzej je, a następnie pocieraj tabletką zabrudzone miejsca. Ślady będą znikać w mgnieniu oka, a żelazko będzie jak nowe.

Domowe sposoby na wyczyszczenie przypalonego żelazka

Znakomitym i do tego domowym sposobem na wyczyszczenie przypalonego żelazka jest ocet. Wystarczy pocierać zwilżoną octem ściereczką stopę żelazka. Kolejną metodą, która była znana jeszcze pokoleniu naszych babć, jest czyszczenie solą i gazetą. Możesz także przygotować pastę czyszczącą do przypalonego żelazka. Wymieszaj 2 łyżki sody oczyszczonej z 1 łyżką wody, tak aby powstała gęsta pasta sodowa. Nałóż ją na przypalone miejsca i pozostaw na 15 minut. Po tym czasie delikatnie przecieraj wilgotną ściereczką z mikrofibry, aż spalenizna zacznie odchodzić.

Jak wyczyścić żelazko z kamienia domowym sposobem?

Kamień z żelazka można skutecznie usunąć przy zastosowaniu octu. Najpierw weź małą ściereczkę i namocz ją octem. Następnie ściereczkę nałóż na wykałaczkę i przepychaj poszczególne dziurki. Kolejnym krokiem w czyszczenie żelazka z kamienia jest wlanie do pojemnika na wodę octu. Urządzenie ustaw na najwyższą temperaturę i włącz funkcję prasowania. Czyszczenie możesz powtórzyć kilkukrotnie, w zależności od tego, jak bardzo sprzęt jest zanieczyszczony. Po parowaniu z octem do żelazka wlej wodę destylowaną i powtórz proces.