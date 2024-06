Znajoma była sprzątaczką u bogaczy. Zawsze wrzucała im na noc to do muszli klozetowej. W kilka godzin toaleta lśniła czystością, a brzydkie zapachy były wspomnieniem. Mycie muszli klozetowej

Wysoki cholesterol? Poznaj sposób, na to, by obniżyć jego poziom i wspierać codzienne zdrowe nawyki

Wrzuć to do muszli klozetowej i zostaw na noc! Rano toaleta będzie lśnić czystością. Bez szorowania

Mało kto lubi klęczeć i szorować toaletę. Okazuje się, że czasem domowe sposoby mogą być bardziej skuteczne od sklepowej chemii. Wystarczy, że do muszli klozetowej wrzuci się to i zostawi się na całą noc. Rano toaleta będzie lśnić czystością, a brzydkie zapach zostaną jedynie wspomnieniem. Moja znajoma pracowała przez pewien czas jako sprzątaczka u bogatych ludzi. Cenili oni sobie naturalne rozwiązania i wymagali, by sprzątać przy użyciu domowych metod. Sprzątaczka podzieliła się ze mną trikiem, jakiego się u nich nauczyła. Wieczorem rozkruszała kostkę drożdży piekarskich w gorącej wodzie i wlewała je do muszli klozetowej. Nie spuszczała wody, a rano toaleta była czysta. Wystarczyło jedynie delikatnie przetrzeć ją szczotką do WC i spuścić wodę.

Jak działają drożdże piekarskie do czyszczenia muszli klozetowej?

Drożdże piekarskie świetnie sprawdzą się podczas czyszczenia toalety. W nocy drożdże się aktywują i zabijają bakterie zlokalizowane w muszli klozetowej. Dzięki temu z toalety nie wydobywają się brzydkie zapachy i jest ona dokładnie wyczyszczona. Drożdże piekarskie świetnie usuwają także osady z wody i kamień. Wystarczy użyć ich kilka razy, a wnętrze toalety będzie białe i lśniące. Ten sposób faktycznie działa.

