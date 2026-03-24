Zrób to z fikusem benjamina na przełomie marca i kwietnia. Za chwilę wypuści boczne pędy i rozrośnie się jak krzew

Fikus benjamina to popularna roślina doniczkowa, która potrafi efektownie ozdobić wnętrza.

Chcesz, aby Twój fikus wypuścił nowe, boczne pędy i zagęścił się, przyjmując formę krzewu?

Odkryj prosty zabieg, który wykonany na przełomie marca i kwietnia sprawi, że roślina odzyska witalność i zachwyci bujnym wzrostem!

Zrób to z fikusem benjamina na przełomie marca i kwietnia. Za chwilę wypuści boczne pędy

Fikus benjamin to jedna z najbardziej urokliwych i oryginalnie wyglądających roślin doniczkowych, która wspaniale ozdabia wnętrza naszego domu. Co więcej, jest ona zaliczana także do roślin, które mają właściwości oczyszczające powietrze w mieszkaniu. Warto zaznaczyć, że fikus benjamin ma tendencję do rośnięcia w górę, tworząc długi, smukły pień. Oczywiście jest to roślina, której wygląd można uformować wykonując w odpowiednim czasie zabieg przycinania. Dzięki temu fikus wypuści boczne pędy, zagęści się od liści i zacznie przypominać krzew. Jak przyciąć fikusa, aby wypuścił pędy? Ten zabieg najlepiej jest wykonywać wiosną, gdy roślina wchodzi w okres intensywnego wzrostu. Dlatego zaplanuj to najlepiej na przełom marca i kwietnia. Odetnij ostrymi nożycami lub sekatorem wierzchołek pędu głównego, około 10-15 cm poniżej miejsca, gdzie chcesz, aby rozgałęził się. Tnij tuż nad liściem lub pąkiem bocznym skierowanym na zewnątrz. Usunięcie wierzchołka wzrostu sprawia, że fikus benjamin przekierowuje energię do pąków bocznych, które w normalnych warunkach są uśpione. Już po kilku tygodniach zauważysz, że z kątów liści poniżej cięcia zaczynają wyrastać nowe pędy.

Pielęgnacja fikusa benjamina. Dzięki temu wypuści nowe pędy i liści

Oczywiście oprócz przycinania nie wolno zapominać o zapewnieniu fikusowi odpowiednich warunków. Choć pielęgnacja fikusa benjamina nie jest raczej skomplikowana i bez problemu powinien poradzić sobie z jej uprawą nawet początkujący ogrodnik, to warto pamiętać o kilku ważnych wymaganiach rośliny, które na pewno pozytywnie wpłyną na jej wygląd. Po pierwsze fikus benjamin jest rośliną światłolubną, jednak nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie powinno się zmieniać mu stanowiska, gdyż najczęściej reaguje zrzuceniem liści. Ponadto fikusy preferują żyzną, przepuszczalną glebę, zawierającą dużo próchnicy. Sprawdzi się mieszanina ziemi kompostowej z dodatkiem torfu. Najlepiej podlewać go częściej, ale niewielką ilością przegotowanej wody o temperaturze pokojowej. Warto raz na jakiś czas zraszać fikusa.

