W trakcie mszy świętej straciła torebkę z pieniędzmi. Złodziejka grasowała w kościele

Spalona karetka to nie wszystko! Podpalacz z Radłowa spowodował ogromne straty

Gorlice. Kradzież torebki podczas mszy świętej. Złodziejka zatrzymana

Niedzielna wizyta w kościele na mszy świętej dla jednej z mieszkanek Gorlic zakończyła się przykrą przygodą. Kobieta po wyjściu ze świątyni zorientowała się, że nie ma ze sobą torebki. Powrót do kościoła niewiele dał, ponieważ zguby już tam nie było. Przywłaszczyła ją sobie osoba, która następnie wyciągnęła z torebki telefon, dokumenty oraz portfel i porzuciła je na terenie województwa podkarpackiego. Popełniła błąd, ponieważ przedmioty zostały odnalezione, a uczciwy znalazca skontaktował się z rodziną pokrzywdzonej. Sprawa została również zgłoszona policji. Funkcjonariusze kolejnego dnia dotarli do sprawczyni kradzieży, którą okazała się być 34-letnia mieszkanka Gorlic i odzyskali skradzioną damską torebkę, jednak bez kilkuset złotych, które sprawczyni kradzieży już zdążyła wydać. Złodziejce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do bardzo podobnej kradzieży doszło na początku marca w Limanowej. Wówczas w trakcie trwających w bazylice uroczystości pogrzebowych, jedna z żałobniczek straciła torebkę i schowane w niej przedmioty o łącznej wartości 4600 złotych. Również w tym przypadku sprawczyni przestępstwa została zatrzymana przez policję.

Sonda Czy kary za kradzieże powinny być surowsze? Tak Nie Nie mam zdania