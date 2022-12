Wściekli tarnowianie wciąż czekają na tani węgiel. Po pierwszej dostawie nastała cisza

Tarnowianie nie mogą się doczekać na tani węgiel. Kończą się zapasy opału

Kłopoty z dystrybucją taniego węgla w Tarnowie. Mieszkańcy miasta wciąż nie mogą się doczekać na surowiec, a niektórym z nich kończą się już zapasy opału. Z kolei urzędnicy rozkładają ręce i wskazują, że spółka Polska Grupa Górnicza nie wywiązuje się z terminów i nie dostarcza surowca do składu. Jak tłumaczy tarnowski magistrat, pierwsza partia węgla przywieziona dla osób uprawnionych do zakupu po preferencyjnych cenach dotarła do Tarnowa w pierwszym tygodniu grudnia, ale od tamtej pory nastała cisza. Wówczas na składowisko Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przywieziono prawie 156 ton węgla z 513 ton zamówionych w ramach pierwszej partii, która ma trafić do miasta do końca roku. Przywieziony węgiel w ciągu trzech dni został sprzedany osobom, które jako pierwsze złożyły wnioski w Centrum Usług Społecznych. Szybko miała być dostarczona kolejna partia, ale PGG dotychczas nie dowiozła surowca do składu w Koszycach. Po kilku ponagleniach przedstawiciele miasta dowiedzieli się, że dostawa węgla zostanie zrealizowana w piątek 16 grudnia, ale węgla w składzie dalej nie było. Kolejny termin wyznaczono na środę, 21 grudnia. Tymczasem wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda przekazał PAP, że do gmin dostarczono już 2/3 z 900 tys. ton zakontraktowanego węgla.

Ile kosztuje "samorządowy" węgiel w Tarnowie? Wnioski złożyło prawie 750 rodzin

Sprzedażą "samorządowego" węgla w Tarnowie zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Prezydent Tarnowa ustalił, iż koszt jednej tony węgla dla uprawnionych do zakupu po preferencyjnej cenie wyniesie 1950 złotych. MPGK świadczy również usługę transportu węgla do wyznaczonego przez kupującego miejsca w granicach administracyjnych Tarnowa w cenie 50 zł od tony. Wnioski o zakup węgla po preferencyjnych cenach złożyło w Tarnowie 746 rodzin. Opiewają one na 950 ton do dostarczenia w roku bieżącym i 690 ton na rok przyszły. Dotychczas do 120 rodzin dotarło ponad 155 ton węgla.

