Chwalą się pięknym widokiem w centrum Torunia i pokazują zdjęcia. "Wystarczyło zaledwie kilka dni"

Ekipa MZK w Toruniu od dawien dawna jest zaangażowana w projekt „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II". Rzeczniczka prasowe Miejskiego Zakładu Komunikacji jest przekonana, że wprowadzi on komunikację na wyższy poziom. - To nowe, ekologiczne, elektryczne i hybrydowe autobusy i tramwaje, a także tysiące metrów nowej lub całkowicie zmodernizowanej infrastruktury torowej - wyjaśnia nam Sylwia Derengowska.

- To również nowa, świeża zieleń w mieście. I chociaż, zgodnie z kalendarzem, przyroda dopiero budzi się po zimowym śnie, w ciągu ostatnich ciepłych dni ruszyła z całą mocą, co doskonale widać na terenie tej inwestycji - dodaje rzeczniczka MZK w Toruniu i pokazuje zdjęcia, które znajdziecie w naszej galerii. Pod nią dalszy ciąg materiału.

Toruń: Prezydent i MZK chwalą się zielenią. "Na tym nie koniec"

Derengowska przypomina również, że głównym zadaniem projektu zwanego BiT City II była budowa nowej trasy tramwajowej wiodącej od pl. NOT na północ Torunia, czyli tzw. osiedle Jar. W efekcie powstało prawie 13 tysięcy metrów toru pojedynczego torowisk, z czego ok. 5,2 tys. to zielone torowiska. - Tę zieloną technologię zastosowano wszędzie, gdzie było to możliwe, czyli na odcinkach wydzielonych torowisk biegnących poza jedniami. Nie są to torowiska trawiaste, ale z rozchodnika – rośliny ciepłolubnej i odpornej na suszę, różnorodnej pod względem kolorystycznym, zwłaszcza w okresie kwitnienia, ale nie tylko. Obecnie, mimo, że mamy dopiero początek kwietnia, torowiska są już zielone - zapewnia rzeczniczka.

- Zielonych torowisk przybywa z każdą inwestycją realizowaną przez Gminę Miasta Toruń w ramach podnoszenia jakości publicznego transportu w Toruniu. Łącznie w latach 2021-2023 powstało ich prawie 13 tysięcy metrów toru pojedynczego, a powierzchnia terenów zielonych torowisk wynosi ok. 4,3 ha – wylicza prezydent Torunia Michał Zaleski.

- I na tym nie koniec. Kolejne powstaną przy okazji planowanej modernizacji kolejnych odcinków torowisk: w ciągu ul. Kościuszki, będzie to już kolejny etap - od wjazdu na teren kościoła do ul. Olbrachta i w ciągu Konstytucji 3 Maja. To także będzie kolejny etap - od ul. Ślaskiego do pętli tramwajowej Olimpijska. Obecnie trwa projektowanie tych zadań, a ogłoszenie przetargu na prace budowlane i rozpoczęcie robót planowane jest w 2024 r. W dalszych planach jest modernizacja dwóch kolejnych odcinków torowisk - w ciągu ul. Lubickiej oraz M. Skłodowskiej-Curie. Tam także znaczne fragmenty wykonane zostaną w technologii zielonej - dodaje wciąż urzędujący gospodarz grodu Kopernika.

Michałowi Zaleskiemu zależy, aby tematy związane z zielenią wybrzmiewały, ponieważ wielu krytykuje go za tzw. betonozę. Przypomnijmy - urzędujący prezydent Torunia przegrał pierwszą turę wyborów z Pawłem Gulewskim z KO i to o prawie 12%. Przed drugą turą Zaleski zrobi wiele, aby przekonać mieszkańców do zmiany zdania. Rzeczniczka MZK tymczasem przekonuje, że widoki w Toruniu są coraz piękniejsze.

- Wzdłuż nowej linii tramwajowej wzrok przyciągają także zielone przystanki i skwery, które utworzono w ramach zagospodarowania zieleni w rejonie inwestycji. Ponadto na kwietnych łąkach wzdłuż ul. Watzenrodego zaczynają kwitnąć kwiaty - podaje Derengowska.

Zieleń w Toruniu. Wyliczają, co udało się osiągnąć

W komunikacie MZK czytamy, że wiosennie zrobiło się rónież na 14 zielonych przystankach i skwerach urządzonych wzdłuż nowej trasy: w rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza, ronda Czadcy, skrzyżowaniu Polnej i Ugorów, na niektórych skrzyżowaniach wzdłuż ul. Watzenrodego, na rondzie Strobanda, przy Cinema City, przy al. 700-lecia Torunia, przy parkingu przy ul. Małachowskiego oraz na skrzyżowaniach: Szosa Chełmińska/Długa, Ugory/Watzenrodego, Freytaga/Watzenrodego, Grasera/Watzenrodego.

Rosną także drzewa nasadzone w ramach inwestycji przy ul. Watzenrodego, Długiej, Legionów, Wielki Rów, Polnej i na pętli przy Heweliusza. Warto przypomnieć, że z uwagi na brak miejsca wzdłuż trasy kolejne drzewa nasadzono w innych lokalizacjach, np. wzdłuż Szosy Lubickiej, Szosy Bydgoskiej, ul. Otłoczyńskiej, Rypińskiej i Andersa. - Do nasadzeń wybrano gatunki, które dobrze znoszą warunki miejskie i są odporne na suszę, zanieczyszczenie powietrza i inne niekorzystne czynniki - podkreśla rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Zielono jest także na zmodernizowanych w ramach projektu torowiskach: w ciągu ul. Bydgoskiej od Reja do Chopina (odcinek o długości ok 2,5 tys. mtp, w tym prawie 1,6 tys. mtp. w technologii zielonej trawiastej), wzdłuż Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego (ok. 3 tys. mtp., w tym 2,5 tys. mtp w technologii zielonej trawiastej), od pl. Niepodległości do ul. Reja (2,5 tys. mtp., w tym 1,5 tys. mtp zielonego torowiska, z czego od ul. Sienkiewicza do Reja torowisko z rozchodnikiem w międzytorzu) oraz w ciągu ul. Warneńczyka, Gogi i Kościuszki od pl. Chrapka do ul. Kościuszki (ok. 1,2 tys. mtp, w tym 720 mtp torowiska porośniętego rozchodnikiem). - Oprócz rozchodnika lub trawy na samych torowiskach oczy cieszą także skwerki z bylinami - podsumowuj Sylwia Derengowska.

Pozostaje pytanie, czy te wyliczenia przekonają sceptycznych mieszkańców Torunia, którzy oskarżali prezydenta i ludzi z MZK o betonowanie grodu Kopernika. My zachęcamy do przejrzenia zdjęć, zamieszczonych w galerii i dokonanie własnej oceny.